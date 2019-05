Op de edelmetaalmarkten speelt zich de jongste jaren telkens hetzelfde scenario af aan het begin van het jaar. Goud en zilver zetten het jaar heel sterk in, om vanaf februari/maart terug te vallen en alle winst weer kwijt te raken. Het is dit jaar niet anders.

De goudprijs klom van 1280 dollar per troy ounce naar bijna 1350 dollar eind februari. Na vier maanden in 2019 noteert goud weer ongewijzigd in dollar. In euro is het rendement licht positief (+3,5%) door de klim van de dollar tegenover de Europese eenheidsmunt. Zilver verging het nog slechter. De prijs van het goedkoopste edelmetaal dook vorige maand weer onder de grens van 15 dollar. Zilver noteert (in dollar) nu 4 procent lager dan bij de start van 2019.

...