Heel wat aandelen zijn fors hersteld van de zware coronaklap die ze enkele weken geleden hebben opgelopen. We proberen ze aan wat lagere prijzen dan de huidige koers te kopen. Dat kunnen we bereiken door puts te schrijven op de techgiganten. De technologiebeurs Nasdaq staat al weer op winst dit jaar, omdat die bedrijven veel minder last hebben van de covid-19-pandemie dan de klassieke economie. We spitsen onze aandacht deze week toe op twee aandelen: Microsoft en Alphabet.Microsoft levert al lang niet meer louter toepassingssoftware, zoals Word of Excel. Het bedrijf heeft de erg lucratieve cloudmarkt aangeboord. De verschillende producten en clouddiensten hebben meer dan hun waarde bewezen.Alphabet kreeg in maart ook klappen, net zoals vrijwel alle aandelen. Maar het heeft al een voorbeeldig herstelparcours afgelegd. Het aandeel is duur, maar de groei van het bedrijf verantwoordt de prijs. Bovendien genereert Alphabet enorme hoeveelheden cash. Daardoor beschikt het bedrijf over een oorlogskas voor overnames en een mooi dividend.Op die aandelen schrijven we een interessante put. De bedoeling is de effecten goedkoop in te slaan. Als dat niet lukt, halen we nog altijd een mooie premie binnen.Schrijf de put september Microsoft met uitoefenprijs 190,00 dollar @ 16,80 dollarPer contract hebben we de plicht 100 aandelen Microsoft te kopen tegen 190 dollar per aandeel. De huidige koers op de beurs is lager, maar de tegenpartij zal niet overgaan tot de uitoefening omdat hij de premie van 16,80 dollar heeft betaald. Als de koers van het Microsoft-aandeel voort stijgt, dan mag u de premie houden. Als de koers wat terugvalt, dan moet u de aandelen kopen tegen 190 dollar. Aangezien u de premie van 16,80 dollar hebt gekregen, bedraagt uw aankoopprijs dus 173,2 dollar. Dat is zo'n 7 procent lager dan de huidige beurskoers.Schrijf de put augustus Alphabet met uitoefenprijs 1430 dollar @ 123,00 dollarDe premie die u ontvangt voor het schrijven van dit contract is liefst 123 dollar maal 100 of 12.300 dollar. Dat is een smak geld. Maar u moet wel per geschreven contract bereid zijn 100 aandelen op te nemen. Tegen de huidige koers vertegenwoordigt dat een bedrag van 140.000 dollar. Als u daarvan de ontvangen premie van 12.300 dollar aftrekt, dan bedraagt de aankoopprijs van de 100 aandelen 127.700 dollar. U koopt de aandelen Alphabet op die manier met een korting van 10 procent op de huidige beurskoers.