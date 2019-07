Het aandeel van Südzucker heeft het de afgelopen maanden prima gedaan. Maar het noteert nog altijd tegen de boekwaarde. Dat biedt kansen.

De grootste suikerproducent van Europa is enorm afhankelijk van de suikerprijs op de internationale markten. Zoals bij de meeste grondstoffen gaat de prijs van suiker sterk op en neer. Het is een rollercoaster waarbij klimatologische elementen het ritme bepalen. Suiker is een natuurproduct. Dat houdt in dat grillige omstandigheden vaak een hoofdrol opeisen. In 2002 zakte de suikerprijs op de termijnmarkt in Londen naar 173 dollar. De hoogste prijs die in de Europese Unie ooit werd betaald was 738 dollar per ...