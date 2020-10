Voor koffie en suiker wordt dit jaar een aanbodoverschot verwacht, maar volgend jaar ziet het er minder goed uit voor de oogst.

Bij landbouwgrondstoffen als koffie en suiker is de sterkte van de lokale munt tegenover de dollar cruciaal voor de prijsevolutie. Voor zowel koffie als suiker is die lokale munt de Braziliaanse real, die eerder deze maand naar het laagste niveau sinds eind mei is gezakt. Hoe goedkoper de lokale munt, hoe groter de stimulans voor de uitvoer, wat dan nadelig is voor de prijs.

...

Bij landbouwgrondstoffen als koffie en suiker is de sterkte van de lokale munt tegenover de dollar cruciaal voor de prijsevolutie. Voor zowel koffie als suiker is die lokale munt de Braziliaanse real, die eerder deze maand naar het laagste niveau sinds eind mei is gezakt. Hoe goedkoper de lokale munt, hoe groter de stimulans voor de uitvoer, wat dan nadelig is voor de prijs.De koffieprijs is dit jaar extreem volatiel. Na een tussentijdse piek begin september is hij de voorbije weken terug naar af gegaan. Aanvankelijk ging de International Coffee Organisation (ICO) voor het pas afgelopen oogstjaar 2019-2020 uit van een aanbodtekort. Maar door de coronamaatregelen kelderde het koffieverbruik in de horecasector. Het hogere verbruik thuis compenseert die daling maar gedeeltelijk. Bovendien kwam de arabica-opbengst in Brazilië boven de verwachtingen uit. Daarom verhoogde de ICO het verwachte aanbodoverschot vorige maand met de helft. Maar de droogte tijdens de bloesemperiode voorspelt weinig goeds voor de opbrengst van volgend jaar. Ook Vietnam stevent af op een lagere oogst. Historisch gezien, is koffie goedkoop, en een nieuwe terugval van de dollar kan een herstelbeweging in gang zetten. Een prijs rond of bij voorkeur onder 1 dollar per pond is een goed instapniveau. Investeren kan via de WisdomTree Coffee-tracker, die met tickersymbool OD7N op de Duitse Xetra noteert, of met hefboomproducten (turbo's) die direct in termijncontracten investeren.Ook suiker is dit jaar volatiel, maar de prijsverschillen zijn kleiner dan bij koffie. Eind april stond de suikerprijs op het laagste niveau sinds 2007, tegen augustus was dat al bijna 40 procent hoger, om een maand later weer flink terug te vallen. De voorbije weken trekt de prijs opnieuw aan, ondanks de lagere olieprijs, die ervoor zorgt dat minder ruwe suiker in ethanol wordt omgezet en dus meer in geraffineerde suiker. Het vooruitzicht op een grotere suikerproductie en export in India is evenmin positief. De Indiase suikerexport zou zelfs een nieuw recordniveau kunnen bereiken. Anderzijds komen de prognoses voor een grotere oogst in Brazilië in het gedrang door beperkte neerslag. Ook Thailand, de tweede grootste exporteur, kreeg af te rekenen met droogte. De International Sugar Organisation verwacht dat het aanbodtekort in het oogstjaar 2020-2021 oploopt naar 72.000 ton, tegenover 14.000 ton vorig jaar. Inspelen op een hogere suikerprijs kan met de WisdomTree Sugar ETF, die op de Duitse Xetra noteert met tickersymbool OD7R, of via hefboomproducten.