De prijs van een pond suiker dook eind april naar het laagste niveau sinds 2007. De oorzaak lag bij een combinatie van factoren, zoals de historisch lage Braziliaanse real, het ineenstorten van de olieprijs en de impact van de coronacrisis.

In het oogstjaar 2019-2020 (april tot en met maart) daalde de globale suikerproductie met bijna 5 procent op jaarbasis naar 166,7 miljoen ton. Die afname moet in het juiste perspectief worden gezien, want 2018-2019 was een recordjaar. Toen was er een aanbodoverschot van 1,7 miljoen ton. Dat surplus maakte vorig oogstjaar plaats voor een tekort van 9,4 miljoen ton, het grootste tekort in elf jaar.

...

In het oogstjaar 2019-2020 (april tot en met maart) daalde de globale suikerproductie met bijna 5 procent op jaarbasis naar 166,7 miljoen ton. Die afname moet in het juiste perspectief worden gezien, want 2018-2019 was een recordjaar. Toen was er een aanbodoverschot van 1,7 miljoen ton. Dat surplus maakte vorig oogstjaar plaats voor een tekort van 9,4 miljoen ton, het grootste tekort in elf jaar.Op het eerste gezicht is dat een ideale situatie voor een aantrekkende suikerprijs, maar het draaide anders uit. Door het kelderen van de olieprijs is de productie van ethanol als biobrandstof op basis van suiker niet langer rendabel. Dat betekent dat nu veel meer ruwe suiker wordt omgezet in geraffineerde suiker en minder in ethanol. Dat is vooral een probleem in Brazilië, de op een na grootste ethanolproducent. Enkel de Verenigde Staten produceren nog meer ethanol, maar de Amerikanen gebruiken daarvoor vooral maïs.De Foreign Agricultural Service van het Amerikaanse ministerie van Landbouw verwacht dat de globale suikerproductie in het oogstjaar 2020-2021 met 13 procent zal toenemen naar 188,1 miljoen ton. Dat is toe te schrijven aan een verwachte klim van de Braziliaanse oogst met bijna 20 procent. Niet omdat er nu ineens zoveel meer suikerriet zal worden verbouwd, maar wel omdat de vraag naar ethanol (biobrandstof) is gekelderd.Aan de vraagzijde verwacht marktonderzoeker Czarnikow dit jaar een daling van de globale suikerconsumptie met 1 procent als gevolg van de wekenlange sluiting van de horecasector. Het zou de eerste daling zijn in veertig jaar. Marex Spectron ziet die krimp zelfs oplopen naar 3 procent. Een ander element is de Braziliaanse real die eerder dit jaar een nieuw dieptepunt bereikte tegenover de dollar. Een goedkope real stimuleert de uitvoer, want de opbrengsten zijn in dollar en de kosten in lokale valuta.We menen dat de suikerprijs al veel slecht nieuws verrekent. De vraag zal snel herstellen en aan de aanbodzijde wordt momenteel geen rekening gehouden met weergerelateerde of logistieke problemen. Inspelen op een hogere suikerprijs kan via de WisdomTree Sugar ETF die op de Duitse Xetra-beurs noteert met tickersymbool OD7R. Het is een synthetische tracker die de suikerprijs schaduwt en jaarlijkse beheerkosten van 0,54 procent heeft. Zowel Société Générale als SG Markets heeft turbo's met suiker als onderliggende waarde, die noteren op Euronext Parijs en Amsterdam.