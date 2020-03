Het rendement van het goedkoopste edelmetaal is sinds begin dit jaar nog altijd zwaar negatief (-20%).

De prijs van een troy ounce zilver daalde vorige maand naar minder dan 12 dollar, het laagste niveau sinds januari 2009. Intussen is de zilverprijs weer wat rechtgekrabbeld, maar het rendement van het goedkoopste edelmetaal is sinds begin dit jaar nog altijd zwaar negatief (-20%). Net als de andere edelmetalen viel zilver ten prooi aan een gedwongen liquidatie. Er was voorts ook bezorgdheid over de toekomstige industriële vraag die voor 60 procent van de consumptie instaat.Goud verloor ook terrein, maar in verhouding veel minder dan zilver. Daardoor schoot de goud-zilverprijsverhouding naar 126,5, waarmee het vorige record uit 1991 werd gebroken. Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde van de voorbije vier decennia. De extreme daling van de zilverprijs van meer dan 18 dollar per troy ounce op 24 februari tot minder dan 12 dollar op 18 maart heeft een ravage aangericht bij de hefboomproducten met zilver als onderliggende waarde. Bij bepaalde uitgevers werd bijna drie kwart van de uitstaande turbo long gedwongen geliquideerd.Bij de trackers kunnen beleggers die klant zijn bij brokers met een Amerikaanse licentie nog altijd kiezen voor de iShares Silver Trust (tickersymbool SLV) van de uitgever BlackRock. Dat is de grootste zilvertracker ter wereld met op dit moment 385,4 miljoen troy ounce zilver onder beheer. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,5 procent. Een alternatief voor SLV is de Sprott Physical Silver Trust (SPSV). Die is ook bij Belgische brokers te koop en heeft 63,8 miljoen troy ounce zilver onder beheer. Beide trackers noteren in dollar.Dan zijn er ook nog enkele Europese trackers. De meest liquide, die ook onze voorkeur wegdraagt, is de WisdomTree Physical Silver ETF. Die noteert met het tickersymbool VZLC en de ISIN-code DE000A0N62F2 op de Duitse Xetra-beurs in euro. De onderliggende waarde is geen termijncontract, maar wel de spotprijs van zilver die de klok rond noteert. Bij die fysieke zilvertracker liggen de beheerkosten op 0,49 procent. VZLC houdt 70,3 miljoen troy ounce zilver aan of ongeveer 2200 ton. De tracker is voldoende liquide met een gemiddeld dagvolume van bijna 80.000 stuks.Een gelijkaardig product is de Xtrackers Physical Silver ETC. Die wordt uitgegeven door DWS Group, een onderdeel van Deutsche Bank en noteert met het tickersymbool XAD6 en de ISIN-code DE000A1E0HS6 op de Duitse Xetra-beurs. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,45 procent iets lager dan bij VZLC, maar dat geldt ook voor de liquiditeit die met gemiddeld 6000 verhandelde deelbewijzen per dag aan de lage kant is.