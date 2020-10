De Europese Commissie wil van de Europese Unie (EU) tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken. Om die doelstellingen te halen, zijn grote investeringen nodig. De EU wil daar afgerond 1000 miljard euro voor vrijmaken.

De Europese Commissie wil van de Europese Unie (EU) tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken. De rond de jaarwisseling gepresenteerde Europese Green Deal speelt daarin een cruciale rol. Die moet ook de economie stimuleren, de volksgezondheid en de levenskwaliteit verbeteren en de natuur beschermen, zonder iemand aan zijn of haar lot over te laten. Om die doelstellingen te halen, zijn grote investeringen nodig. De EU wil daar afgerond 1000 miljard euro voor vrijmaken.Een deel van de weg naar een meer duurzame Europese economie is de Renovation Wave. De Europese Commissie kwam tot de vaststelling dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 40 procent van het energieverbruik en 36 procent van de uitstoot van broeikasgassen. De renovatiegraad in de EU bedraagt 1 procent. In dat tempo wordt het halen van de ambitieuze klimaatdoelen moeilijk, zo niet onmogelijk. De EU wil het renovatietempo voor openbare en particuliere gebouwen op zijn minst verdubbelen.De Europese Commissie heeft berekend dat jaarlijks 185 miljard euro investeringen in het energiezuiniger maken van gebouwen nodig zijn, om de tussentijdse klimaatdoelstellingen van 2030 te verwezenlijken. De Commissie splitst dat op in 115 miljard euro voor de renovatie van privéwoningen en 70 miljard voor overheidsgebouwen. Een bijkomend voordeel, stelt de Europese Commissie, is dat de extra investeringen in de bouwsector een belangrijke rol kunnen spelen in de relance van de economie na de coronapandemie. Elk miljoen euro dat in energie-efficiënte renovatie wordt gestopt, is goed voor achttien nieuwe banen. Dat argument valt bij de nationale overheden niet in dovemansoren. Zo kondigde de Franse regering begin september een stimulusplan van 100 miljard euro aan (4% van het bruto binnenlands product). 30 miljard gaat naar investeringen voor het klimaat, waarvan 6,7 miljard euro voor de renovatiegolf. De politieke partijen in ons land zijn het blijkbaar over weinig eens, behalve over de noodzaak van een grootschalig isolatieprogramma. België behoort tot de Europese landen met de slechtst geïsoleerde woningen. Studies tonen aan dat in Vlaanderen alleen al jaarlijks 95.000 woningen moeten worden gerenoveerd in de komende dertig jaar. Het prijskaartje is navenant. Het Vlaams overlegorgaan Serv raamt het kostenplaatje op 4,5 tot 7,5 miljard euro per jaar.Aangezien het om een specifiek Europees verhaal gaat, willen we ook in de aandelenkeuzes daarop focussen. We gaan voor Europese spelers die nog een belangrijk deel van hun omzet lokaal halen en een voldoende deel van de omzet in renovatie, en geen overwicht in nieuwbouw hebben. Dat thema zullen we ook aandachtig bekijken wanneer we de komende weken en maanden nieuwe aandelen in de voorbeeldportefeuille opnemen. Van Recticel hebt u ook nog de halfjaarcijfers tegoed. Dat aandeel bespreken we apart.De producent van pvc-ramen en -profielen hield in de eerste jaarhelft heel goed stand. In volle coronacrisis ging de omzet 7,4 procent lager, van 312,5 naar 289,2 miljoen euro. De analistenconsensus bedroeg 271,8 miljoen euro. In Europa, de belangrijkste regio voor de omzet, kreeg Deceuninck de zwaarste klappen. De omzet zakte er van 174 naar 147 miljoen euro. De vergelijkbare bedrijfskasstroom (ebitda) bleef knap overeind, en zakte nauwelijks meer dan de omzet. De ebitda daalde van 30,2 naar 27,8 miljoen euro (-7,8%). Dat was ver boven de analistenconsensus van 21,9 miljoen euro. Dat is te danken aan een flexibele kostenstructuur, een snelle reactie na de uitbraak van de pandemie, het schrappen van het dividend en het versnellen van de herstructurering in Duitsland. De West-Vlaamse onderneming haalt ongeveer de helft van haar omzet uit Europa en ongeveer de helft uit renovatieprojecten. Ze is dus goed geplaatst om te profiteren van de Europese renovatiegolf. Deceuninck beleefde beroerde tijden na de bankencrisis, maar onder de topman en referentie-aandeelhouder Francis Van Eeckhoutprobeert het bedrijf de winstgevendheid weer te verhogen. Van Eeckhout legde de lat voor de rebitda-marge ooit op 15 procent. De 9,6 procent in de moeilijke eerste jaarhelft bewijst dat dat op termijn mogelijk is. Zeker als ook de Turkse markt weer voluit zal groeien. Onder boekwaarde en tegen 5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van 2021 wordt het sterke management ondergewaardeerd. De koers bleef zwaar achter in de voorbije tien jaar. We verwachten van Deceuninck herstel in de eerstvolgende jaren. Het aandeel maakt dus kans op een plek in de voorbeeldportefeuille.De analisten en waarnemers komen superlatieven tekort om het groeiverhaal van de Ierse onderneming van de stichter en CEO Gene Murtagh te omschrijven. Onder zijn bezieling nam de omzet van Kingspan Group de voorbije 25 jaar met gemiddeld 17,2 procent per jaar toe. Dat is gigantisch voor een bedrijf buiten de techsector. Kingspan is dan ook zonder concurrentie de isolatiekampioen van Europa. In 2012 bedroeg de jaaromzet 1,6 miljard euro, vorig jaar al 4,6 miljard. Kingspan beweert zelf de beste isolatiepanelen (64% van de omzet) en isolatieboorden (18%) te hebben. Het is er in elk geval de wereldmarktleider in. 56 procent van de omzet komt uit Europa. Een iets minder punt in het kader van de renovatiegolf is dat vorig jaar slechts 20 procent van de omzet uit renovatie kwam. Nog minder gunstig voor de belegger is de hoge waardering van het aandeel. De koersstijging van bijna 1200 procent in de afgelopen tien jaar heeft ook te maken met de hogere waardering. We betalen liefst 35 keer de verwachte winst voor volgend jaar en 23 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021. Dat is een heel pittige waardering. We zouden dan ook wachten op een algemene correctie alvorens deze groeiwaarde weer op te pikken.Weinigen weten dat Rockwool International een Deense onderneming is, die actief is in de niche van producten op basis van rotswol (uit gesmolten vulkanische rots). Daarin is Rockwool heel succesvol. De jaaromzet bedroeg vorig jaar 2,65 miljard euro. Rockwool is de wereldleider in thermische, brandveilige, duurzame en akoestische rotswol isolatiematerialen. Ook hier zagen we de voorbije jaren een geleidelijke groei, tot de coronacrisis. Al valt de schade nog wel mee. In de eerste jaarhelft was er 7,4 procent omzetverlies, tot 1,23 miljard euro. Het grootste verlies leed Rockwool in West-Europa (-9%). West- en Oost-Europa samengeteld, staan nog in voor driekwart van de omzet. Fraai is ook de beperkte daling van de bedrijfskasstroom, zodat de ebitda-marge met 18,6 procent bijzonder hoog blijft. Het aandeel heeft niet de furore kunnen maken zoals Kingspan, behalve sinds begin dit jaar (+100%). De waardering is tegen 25 keer de verwachte winst 2021 en ruim 12 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) minder extreem dan bij Kingspan, maar ligt toch duidelijk boven het sectorgemiddelde.Met 17,76 miljard euro omzet in het eerste halfjaar is de Franse bouwgroep een mastodont in de Europese industrie. Maar op de beurs is ze geen hoogvlieger. De koers is nu niet hoger dan tien jaar geleden. In maart viel de koers zelfs terug tot een dieptepunt van de afgelopen tien jaar (18 euro), door de paniek rond de coronapandemie.Vorig jaar kwam er dan ook een nieuw management, dat de klemtoon meer op de rendabiliteit legt. Voor 3 miljard euro aan weinig rendabele activiteiten zijn verkocht en een kostenbesparingsplan zal zijn doel van 250 miljoen euro besparingen al eind dit jaar halen, in plaats van eind volgend jaar. De focus op kasstroomgeneratie werpt vruchten af. Ondanks de coronacrisis, die de omzet 12 procent en de bedrijfswinst 49 procent lager stuurde, steeg de vrije kasstroom in de eerste zes maanden met 143 procent, naar 1,68 miljard euro. Die puike prestatie toont aan dat de plannen deze keer wel worden uitgevoerd. Ook positief is dat Saint-Gobain 65 procent van zijn groepsomzet in Europa haalt, en dat ongeveer de helft van de omzet uit renovatie komt. Ook de lage waardering is een pluspunt: 0,5 keer de omzet, 1 keer de boekwaarde, 11,5 keer de verwachte winst 2021 en ruim 6 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor volgend jaar. Het aandeel Saint-Gobain promoveert dan ook tot portefeuillekandidaat.