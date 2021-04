Het is al geruime tijd geleden dat we ons waagden aan een optiestrategie met UCB. We denken dat het ogenblik nu weer aangebroken is om à la hausse te gaan op het aandeel. De vooruitzichten zijn veelbelovend. Tegen 14 keer de verwachte winst van 2021 is het aandeel al jaren niet meer zo goedkoop geweest.

Midden juli 2020 werd de hoogste koers ooit opgetekend, namelijk 114,45 euro. Van dan af ging het weer bergaf, zelfs tot onder 80 euro begin maart. Nochtans zien we heel wat lichtpunten. De kernproducten Cimzia, Vimpat, Briviact en Keppra zullen het nog wel even goed blijven doen. Evenity tegen botziekten is veelbelovend en met bimekizumab zit er mogelijk een nieuwe blockbuster (potentiële verkoop van meer dan een 1 miljard) in de pijplijn. En in die pijplijnen zitten nog kandidaat-geneesmiddelen voor de komende jaren.Genoeg argumenten om een 'synthetische long call' op te zetten. Die heeft hetzelfde winstpotentieel als een gekochte call, maar er is een verzekering bij. De strategie bestaat uit een combinatie van aandelen UCB en de gelijktijdige aankoop van een putoptie op dezelfde aandelen. Wie de aandelen al bezit, koopt uiteraard alleen de tweede poot van de positie (de put). Koop 100 aandelen UCB tegen 81,00 euroKoop 1 put UCB juni met uitoefenprijs 70,00 euro tegen 1,65 euroDe put dient als verzekering tegen slecht nieuws. De verzekeringspremie bedraagt slechts 1,65 euro. Gaat het goed de komende maanden (wat wij verwachten), dan kan de koers veel hoger. De eerste weerstand van betekenis wacht past rond 95 euro. Bovendien incasseert u begin mei het dividend.Schrijf put UCB september met uitoefenprijs 85,00 euro tegen8,60 euroDe premie op dit contract bedraagt 10 procent tegenover de uitoefenprijs van de optie. Dat is niet te versmaden. Als de koers verder stijgt, dan blijft de premie volledig van u. U hebt echter de plicht de aandelen te kopen tegen 85 euro als de koper van de put dat wenst. U betaalt dan 76,4 euro (85 - 8,6) per aandeel UCB. Dat is een stuk onder de huidige beurskoers.