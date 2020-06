Galapagos was enkele weken geleden in de ogen van heel wat analisten onterecht te veel verkocht. Nochtans leed het bedrijf niet onder de coronacrisis. Galapagos zit op miljarden cash en komt dus financieel niet in de problemen. De afstraffing leek dan ook overdreven, vandaar ons voorstel puts te schrijven. De geschreven put december met uitoefenprijs 150 euro bracht 37,79 euro op. Nu is hij nog 14,75 euro waard. We hebben dus al 23 euro winst. Koop de put terug en stel de winst veili...

Galapagos was enkele weken geleden in de ogen van heel wat analisten onterecht te veel verkocht. Nochtans leed het bedrijf niet onder de coronacrisis. Galapagos zit op miljarden cash en komt dus financieel niet in de problemen. De afstraffing leek dan ook overdreven, vandaar ons voorstel puts te schrijven. De geschreven put december met uitoefenprijs 150 euro bracht 37,79 euro op. Nu is hij nog 14,75 euro waard. We hebben dus al 23 euro winst. Koop de put terug en stel de winst veilig.We dachten enkele maanden geleden dat de ellende achter de rug was voor Boskalis. Maar het coronavirus besliste er anders over. Zonder dat was het aandeel koopwaardig geweest. We gingen dus hoopvol à la hausse op Boskalis met een geschreven putoptie september 18 euro en we kregen daar 3,60 euro voor. Ook dat contract staat op winst. Het kost nog 2,3 euro. We zouden de winst nog wat laten oplopen.Boeing heeft nog andere katten te geselen dan de coronacrisis. De problemen met de 737 MAX raken maar moeizaam opgelost. Pakken de ingenieurs een probleem aan, dan duikt weer een ander op. Door de aanhoudende stroom berichten die nu eens goed, dan weer slecht nieuws bevatten, bewoog de aandelenkoers als een jojo op en neer. Optiebeleggers weten wat dat betekent: erg hoge optiepremies. Dat is goed nieuws voor de schrijvers. De geschreven put oktober 150 dollar leverde liefst 4068 dollar op. Nu is dat contract nog 1837 dollar waard. We maken ruim 2200 dollar winst, als we het contract nu sluiten. Doen!Door het coronavirus is het weg- en het luchtverkeer stilgevallen. De crash van maart, met bodemkoersen van 25 en zelfs 23 dollar per vat ruwe olie, heeft geen vervolg gekregen, maar het beperkte herstel van de olieprijs is erg fragiel. Dat leek ons een geschikt moment om voor de korte termijn calls te schrijven op oliewaarden als Royal Dutch Shell en Exxon. De geschreven call Shell september met uitoefenprijs 18 euro leverde 1,26 euro op. Momenteel kunt u dat contract terugkopen voor 0,36 euro. Dat geeft een kleine euro winst. De geschreven call Exxon juli met uitoefenprijs 42,50 dollar bracht 470 dollar op. Met die premie trok u het rendement op dit aandeel op met meer dan 10 procent in amper drie maanden. We denken dat er wel kansen liggen voor de oliewaarden. Maar eerst moeten de grootste hinderpalen voor de economie achter de rug zijn. En dat kan wel nog even duren. Met de geschreven call op Exxon wachten we dus nog even af.