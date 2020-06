KBC bewijst in deze moeilijke periode dat het een van de stevigste banken is in Europa. Daar staat tegenover dat KBC een van de duurste bankaandelen is. We gingen à la hausse op het aandeel met een geschreven putje december met uitoefenprijs 50,00 euro. We kregen daar 14,30 euro voor. Terugkopen kost 5,4 euro. De winst bedraagt dus al 8,9 euro. Dat kan nog oplopen. Wacht dus nog wat af. Voor wie niet direct voorstander was van geschreven posities hebben we de gekochte call december met uitoefenprij...

KBC bewijst in deze moeilijke periode dat het een van de stevigste banken is in Europa. Daar staat tegenover dat KBC een van de duurste bankaandelen is. We gingen à la hausse op het aandeel met een geschreven putje december met uitoefenprijs 50,00 euro. We kregen daar 14,30 euro voor. Terugkopen kost 5,4 euro. De winst bedraagt dus al 8,9 euro. Dat kan nog oplopen. Wacht dus nog wat af. Voor wie niet direct voorstander was van geschreven posities hebben we de gekochte call december met uitoefenprijs 50,00 euro aangeraden. Die kostte 1,95 euro. Vandaag is dat contact 7,8 euro waard. Stel de winst veilig.Net als alle luxebedrijven is LVMH sterk afhankelijk van de Chinese consumptie en de groei in het wereldwijde toerisme. En op beide vlakken liep het mis door het coronavirus. Kopen op slecht nieuws, is op de beurs vaak een winstgevende strategie. We gingen daarom à la hausse met een geschreven put en/of een gekochte call. Voor de put september met uitoefenprijs 360,00 euro ontvingen we 38,20 euro. Vandaag is dat contract nog 15 euro waard. We zouden de winst nog wat laten aangroeien. Ook de gekochte call december met uitoefenprijs 380,00 euro staat mooi in de winst. De prijs van de optie steeg van 20,50 euro naar 31 euro. We verwachten nog meer winst.Het jaar 2020 wordt niet gemakkelijk, maar Barco beschikt over een sterke marktpositie in verschillende bedrijfssegmenten en in de goede tijden werd een mooie financiële buffer aangelegd. Optiebeleggers konden aan de slag met een gekochte call of, voor wie liever niet direct investeert, met een geschreven put. De gekochte call september met uitoefenprijs 160,00 euro kostte 8,15 euro en is vandaag bijna dubbel zo duur. Nemen die winst. Hetzelfde advies geldt voor de geschreven put december met uitoefenprijs 150,00 euro. We kregen daar 25,55 euro voor. Door het contract terug te kopen, maakt u 14 euro winst.De geschreven putopties op de technologieaandelen Microsoft en Alphabet blijken ook een schot in de roos. Het was de bedoeling de effecten goedkoop in te slaan. En als dat niet lukte, konden we nog altijd een mooie premie binnenhalen. En dat laatste gebeurde. De put september Microsoft met uitoefenprijs 190,00 dollar bracht 16,80 dollar in het laatje. We kopen het contact terug en maken 8 dollar winst per contract. Dezelfde strategie passen we toe op de geschreven put augustus Alphabet met uitoefenprijs 1430 dollar. We kregen daar 123,00 dollar voor. Terugkopen kost 77,40 dollar. Het verschil (45,60 dollar) steken we op zak.