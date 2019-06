We overlopen de optieconstructies rond Kraft Heinz, Boeing en Melexis, die we de afgelopen maanden hebben opgezet.

Ook superbeleggers kunnen zich vergissen. Berkshire, de holding van Warren Buffett, en 3G Global Food Holding gingen in 2015 samen en brachten als bruidsschat Heinz en Kraft in. Het bracht de aandeelhouders van Kraft Heinz weinig geluk. We gingen à la hausse, omdat we ervan uitgingen dat het aandeel te veel was afgestraft. Maar de koers zakte verder.

...