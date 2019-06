We overlopen de optieconstructies rond Barco, Coca-Cola, AB InBev en Telenet, die we de afgelopen maanden hebben opgezet.

Barco verwacht dit jaar meer omzet en meer winst. De kaspositie is royaal, en de beurs beloont de goede cijfers met een forse koersstijging. We vonden de hausse van enkele maanden wat overdreven. We schreven de call december met uitoefenprijs 160,00 euro. We kregen daar toen 10,10 euro voor. Intussen is dat contract meer dan 18 euro waard. We spraken al van een overmoedige roes. Er is nog voldoende tijd om af te wachten. Voor de gekochte put september met de uitoefenprijs 140,00 euro is wat minder tijd over. We betaalden daarvoor 4,40 euro en vandaag i...