We bekijken hoe het met onze optieconstructies is gesteld die we in 2021 hebben opgezet.

Na de correctie van de ijzerertsprijs zetten we een haussepositie op met het aandeel Rio Tinto. Dat bedrijf is veel meer dan een delver van ijzererts. De groep is ook actief in aluminium, koper, diamanten, goud en industriële mineralen. We hebben een bull put spread-constructie opgezet. Daarbij rekenden we op winst bij stijgende koersen. Tegelijkertijd wensen we de verliezen te beperken als de economische groei zou haperen en de koersen zouden dalen. Dat laatste is gebeurd. De gekochte put apri...

Na de correctie van de ijzerertsprijs zetten we een haussepositie op met het aandeel Rio Tinto. Dat bedrijf is veel meer dan een delver van ijzererts. De groep is ook actief in aluminium, koper, diamanten, goud en industriële mineralen. We hebben een bull put spread-constructie opgezet. Daarbij rekenden we op winst bij stijgende koersen. Tegelijkertijd wensen we de verliezen te beperken als de economische groei zou haperen en de koersen zouden dalen. Dat laatste is gebeurd. De gekochte put april 2022 met uitoefenprijs 65,00 dollar zakte lichtjes in waarde terwijl de geschreven put april 2022 met uitoefenprijs 72,50 dollar een beetje duurder werd. We behouden de positie omdat we beterschap verwachten.De haussepositie op LVMH was een schot in de roos. We konden profiteren van de angst voor maatregelen van de Chinese overheid. Die overwoog de invoer van een vermogensbelasting om de welvaartsverschillen in het land aan te pakken. We gingen ervan uit dat de soep niet zo heet zou worden gegeten. Rijke Chinezen deinsden hoogstens even terug door de geruchten. We kochten de call maart 2022 met uitoefenprijs 700,00 euro aan 20,20 euro. Die is nu 59,76 euro waard. Het kan nog beter worden. De geschreven put januari 2022 met uitoefenprijs 680,00 euro bracht 50,65 euro op. Het contract wordt op 21 januari waardeloos. We halen dan de volle premie binnen. De beurskoers van Barco steeg het voorbije jaar met bijna 7 procent. Het aandeel presteerde niet slecht, maar wel ondermaats tegenover veel andere kwaliteitsaandelen. Barco verwacht niet dat de toeleveringsproblemen snel zullen voorbij zijn. We hebben een paar hausseposities opgezet, die naar behoren presteerden. De gekochte call juni 2022 met uitoefenprijs 19,00 euro staat in de winst, maar het kan beter. We wachten nog wat af. De geschreven put maart 2022 met uitoefenprijs 20,00 euro bracht 2,04 euro op en kan worden gesloten voor 1,36 euro.Voor AB InBev hebben we een gelijkaardige strategie opgezet. Het aandeel presteerde de voorbije twaalf maanden matig, maar het laatste kwartaal van 2021 steeg de koers met 17 procent. De gekochte call juni 2022 met uitoefenprijs 54 euro kostte 3,35 euro. Vandaag is dat bijna 2 euro meer. Die mooie winst kan al worden genomen. U kunt ook nog even afwachten. De geschreven put maart 2022 met uitoefenprijs 54 euro bracht 4,37 euro op en kan vandaag worden gesloten voor slechts 1,71 euro. Als de koers nog wat stijgt, zal de premie wegsmelten. Weldra moeten we de winst binnenhalen.