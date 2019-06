De selectie van onze favorieten voor de tweede jaarhelft gaat ervan uit dat we het beste deel van het beursjaar 2019 hebben gehad en dat we mogelijk voor woelige maanden staan.

De selectie van onze favorieten voor de tweede jaarhelft gaat ervan uit dat we het beste deel van het beursjaar 2019 hebben gehad en dat we mogelijk voor woelige maanden staan, waar de edelmetalen van kunnen profiteren. Twee kernwoorden typeren de selectie: defensief en alternatief. Die kernwoorden hanteerden we ook begin dit jaar, zodat de top tien weinig veranderingen heeft ondergaan.

...