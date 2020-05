Een van de meest succesvolle beleggers aller tijden, Warren Buffett, hield onlangs de jaarvergadering van zijn beursvehikel Berkshire Hathaway. Hij was opvallend voorzichtig.

Dat 'Woodstock voor kapitalisten' vindt doorgaans plaats in Omaha, Nebraska voor een schare van circa 40.000 enthousiaste aandeelhouders. Buffett en zijn rechterhand Charlie Munger spreken de fans dan enkele uren toe. Soms vrolijkt Buffett de vergadering op met zijn ukelele, een glas Coca-Cola binnen handbereik. Maar ook deze jaarvergadering diende te plooien voor covid-19. Buffett gaf een optreden voor een lege zaal. Munger durfde het vliegtuig zelfs niet te nemen en bleef thuis.

...

Dat 'Woodstock voor kapitalisten' vindt doorgaans plaats in Omaha, Nebraska voor een schare van circa 40.000 enthousiaste aandeelhouders. Buffett en zijn rechterhand Charlie Munger spreken de fans dan enkele uren toe. Soms vrolijkt Buffett de vergadering op met zijn ukelele, een glas Coca-Cola binnen handbereik. Maar ook deze jaarvergadering diende te plooien voor covid-19. Buffett gaf een optreden voor een lege zaal. Munger durfde het vliegtuig zelfs niet te nemen en bleef thuis. Er was dit jaar geen trade show en ook de grappige videomontage die traditioneel aan het begin van de vergadering wordt getoond en die niet buiten de vergadering verspreid mag worden, was er dit jaar niet bij. De vraag & antwoordsessie, die normaal voor het formele gedeelte van de vergadering plaatsvindt, kwam deze keer aan het einde, na de stemming. Buffett wordt een dagje ouder. Hij praat wat trager en hees, maar hij is wel vierenhalf uur aan het woord geweest. Dat is minder lang dan anders, maar toch nog indrukwekkend voor een man van weldra negentig jaar.Het 'Orakel van Omaha' werd bijgestaan door Greg Abel, de vicevoorzitter van de niet-verzekeringsactiviteiten van het conglomeraat en een van de grote kanshebbers om Buffett op te volgen. Maar voorlopig is dat niet aan de orde. Berkshire wordt nog steeds geleid door Buffett en Munger. "Charlie is in goede gezondheid. En ik ook", besloot Buffett.Traditioneel krijgt de jaarvergadering van Berkshire Hathaway veel aandacht van de financiële pers. Dat gold ook voor deze speciale uitgave. Het viel zowat alle commentatoren op dat Warren Buffett een opvallend voorzichtige toon aansloeg, naar aanleiding van de coronacrisis. Berkshire heeft omgerekend 125 miljard euro aan liquiditeiten en heeft daar opmerkelijk genoeg nog geen dollar van aan het werk gezet. Koopjes vindt Buffett dus momenteel niet op Wall Street. Integendeel, hij heeft al zijn belangen in Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verkocht en boekte daarop zware verliezen. We halen tien belangrijke lessen uit het betoog van Warren Buffett.Met gebeurtenissen als deze pandemie kan niemand rekening houden. Daarom zal je nooit geleend geld gebruiken om te beleggen, zei Buffett.Volgens Buffett heeft de coronacrisis delen van de economie, waaronder de luchtvaartsector, fundamenteel veranderd. Berkshire heeft daarom al zijn aandelen in de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, waaronder American en Delta Airlines, verkocht met een verlies van liefst 70 procent. Nochtans is winsten maximaliseren en verliezen beperken volgens Buffett een van de gouden regels van succes. Dat is hier niet gelukt. Indien nodig moet u het verlies doorslikken.Volgens de Warren Buffett-methode is rijk worden met beleggen alleen weggelegd voor mensen die vertrouwen op hun eigen onderzoek, analyse, besluiten en handelsstrategie. Als beginnende belegger is dat niet eenvoudig. Om succesvol te zijn op de beurs, is het evenwel essentieel rigoureus een goed onderbouwd plan te volgen. Een gedisciplineerde toepassing van een strategie maakt uw beslissingen niet alleen eenvoudiger, het maakt de resultaten ook meetbaar. Op basis van die resultaten kunt u beoordelen welke aspecten van uw strategie goed werken en welke u moet verbeteren.In principe kan niets de Verenigde Staten tegenhouden, zei Buffett. "Het Amerikaanse wonder, de Amerikaanse magie heeft altijd gezegevierd en dat zal weer gebeuren. In de Tweede Wereldoorlog was ik daarvan overtuigd", voegde hij eraan toe, "en ook tijdens de Cubaanse raketcrisis, 9/11, en de financiële crisis." Het coronavirus heeft al meer dan een miljoen Amerikanen besmet. De lockdownmaatregelen leiden tot een ongekend banenverlies. In het eerste kwartaal vertoonde de Amerikaanse economie de grootste krimp sinds de financiële crisis. Berkshire Hathaway verloor in het eerste kwartaal door de beurscrash 50 miljard dollar.Buffett raadt de gemiddelde belegger aan vooral te investeren in de brede markt, en niet in te gaan op de adviezen van experts over individuele aandelen. "Naar mijn mening is het voor de meeste mensen het beste een S&P-500 indexfonds te bezitten", aldus Buffett. "De enorme bedragen die mensen betalen voor advies, hebben ze niet echt nodig. Als je op Amerika wedt en die positie decennialang aanhoudt, zul je het veel beter doen, dan als je schatkistpapier koopt of mensen volgt die je vertellen waarin je moet investeren."Die tip sluit naadloos aan bij de krenterige strategie van Buffett om kosten zo veel mogelijk te vermijden. Daarmee bedoelt hij ook specifieke tradingkosten. Die kosten kunnen per broker sterk uiteenlopen. Kies voor een broker die transparant is over de kosten en de handelsvoorwaarden.Velen willen rijk worden, maar de meeste mensen ondernemen daarvoor geen concrete stappen. Snelle, makkelijke oplossingen bestaan niet. Een belegger moet eerst in zichzelf beleggen. Streef naar constante groei. Blijf levenslang leren. Verbeter permanent uw vaardigheden en beleg in wat u kent en begrijpt. Dat kan soms wel vervelend zijn. Zo heeft Buffett de boot van de technologie heel lang afgehouden. Pas recentelijk heeft hij participaties genomen in onder meer Apple. De rage van de virtuele munten à la bitcoin is ook niet besteed aan de grootmeester, omdat hij "het niet begrijpt".De slechtste belegging is geen belegging. Cash geld levert geen rendement op. De rente op spaarrekeningen ligt vaak lager dan de inflatie. Dat betekent dat u erop achteruitgaat. Wie dat niet wil, moet zijn kapitaal laten groeien. Buffett benadrukt dat de sleutel tot succes consistente winstgevendheid is. De meester drukt het zelf plastisch uit met de woorden: "Het leven is als een sneeuwbal. Het enige wat je nodig hebt, is sneeuw en een heel lange helling." Als u belegt, moet u wat tijd hebben. Kies voor beleggingen waar u zich na tien jaar nog goed bij voelt. Dat betekent ook dat u een aandeel waarvan de koers zich in de juiste richting beweegt, niet van de hand moet doen. Anderzijds moet een belegger niet in een kramp schieten als een belegging tijdelijk tegenzit. Tussentijdse beslissingen zijn vaak ingegeven door emoties, terwijl een succesvolle belegger zijn huiswerk doordacht maakt en zich niet snel van de wijs laat brengen.Een andere regel die Warren Buffett consistent toepast, is diversificatie. Wed niet op één paard. Risicospreiding ofwel diversificatie van de portefeuille is cruciaal. Spreid het risico over verschillende posities, sectorgroepen, instrumenten of richtingen. Een tegenvaller bij een bepaald aandeel kan worden goedgemaakt door een ander aandeel.Warren Buffett heeft dividendaandelen altijd belangrijk gevonden. De koersontwikkeling over de lange termijn is essentieel, maar bovendien ontvangt hij tussentijds een dividend. Dat kunt u opnieuw beleggen en dat zorgt voor een soort hefboomeffect voor uw portefeuille. Wanneer u bijgeschreven winsten herinvesteert, breidt het beschikbare kapitaal zich automatisch uit. Het principe van rente op rente geeft op termijn een onvoorstelbaar groot bedrag.Een bekende quote van Warren Buffett luidt: "Wees voorzichtig wanneer de massa hebzuchtig is en koopt, overweeg te kopen wanneer de rest afwachtend of bang is." Tijden van economische neergang, zoals die nu op ons afkomen, zijn de beste tijd om te beleggen. Buffett meldt dat hij al verschillende telefoontjes heeft gekregen met voorstellen om te investeren, maar tot vandaag is hij er niet op ingegaan. Essentiële sectoren kunnen namelijk een beroep doen op spotgoedkoop overheidsgeld. Voor particuliere beleggers is het echter anders, gemakkelijker, volgens Buffett. Verschillende aandelen zijn goedkoper geworden. Crisissen bieden klassiek mooie koopkansen, maar Buffett vindt dat de koopjesperiode nog niet aangebroken is. Hij heeft geen haast om te kopen. Warren Buffett heeft al grote dossiers laten wachten omdat hij liever met de kleinkinderen een ijsje ging eten.