Een van de grootste markten van Azië is erg aantrekkelijk geprijsd. Het thema Indonesië bespeel je het best met een tracker.

Indonesië is 's werelds grootste eilandstaat. De archipel heeft een oppervlakte van 1.904.569 vierkante kilometer. Het land heeft de op drie na grootste bevolking: 267 miljoen mensen. Het is tevens het land met de grootste moslimbevolking, hoewel de islam er geen staatsreligie is. Indonesië is een republiek met een verkozen parlement en een president. De hoofdstad is Jakarta. De Indonesische archipel is al sinds de zevende eeuw een belangrijke handelsregio.In Indonesië verdient nog altijd 45 procent van de bevolking zijn inkomen in de landbouw. Zowat 25 procent van de export bestaat uit agrarische producten, vooral rubber, palmolie, thee, koffie, rijst en specerijen. Hout is intussen de op een na belangrijkste deviezenbron. Sinds de jaren negentig bestaat bijna de helft van de export uit industrieproducten. Maar ook de textielindustrie is nog belangrijk. Indonesië bezit grote voorraden aan fossiele brandstoffen (kolen, olie en aardgas), maar het gebruikt die zelf.Hoog tijd om enkele argumenten aan te reiken om te beleggen in Indonesië. Ten eerste heeft Indonesië de grootste voorraad bewezen reserves van nikkel. Dat metaal is essentieel voor de groene-energietransitie. De vraag naar nikkel zal alleen maar toenemen en de Indonesische overheid is van plan de wereldmarktleider te worden in de hele keten, van mijnbouw tot batterijproductie voor elektrische auto's.Daarnaast is Indonesië de juiste weg ingeslagen op het gebied van menselijke en economische vrijheden. In de FRDM, een opkomendemarkten-ETF op basis van vrijheden, heeft Indonesië een 200 procent grotere weging dan in de vergelijkbare ETF op basis van marktwaarde (EEM). Indonesië doet het op het gebied van vrijheden dus een stuk beter dan andere opkomende landen.Voorts zijn de schulden een stuk lager dan in het westen. De verhouding tussen de schulden en de omvang van de economie is in Indonesië met 41,2 procent ruim de helft lager dan die verhouding in de eurozone (95,4%). Dat biedt ruimte voor extra investeringen of om tegenslagen op te vangen.Bovendien zijn aandelen uit Indonesië niet duur. De verhouding tussen de vrije kasstroom en de beurswaarde van de MSCI Indonesia (kostenpercentage 0,45%) was in de afgelopen tien jaar gemiddeld 5,9. Nu is ze 9,6. Vrij vertaald: er blijft 63 procent meer geld bij de bedrijven over ten opzichte van de beurswaarde dan wat in de afgelopen tien jaar gebruikelijk was. ConclusieDe bovenstaande factoren geven Indonesische aandelen de komende jaren de wind in de zeilen, maar de belegger die langer de tijd heeft, zal ook profiteren van de demografie. De bevolking van Indonesië neemt elk jaar met 3 miljoen mensen toe. 25,6 procent van de Indonesiërs is jonger dan 14 jaar. Dat betekent dat de productieve bevolking toeneemt. Dit thema bespelen we bij voorkeur met de Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 140 euroTicker: INDO FPISIN-code: LU1900065811Markt: ParijsBeurskapitalisatie: 44 miljoen euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 7Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: -