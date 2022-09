Uranium zit in een langdurige stierenmarkt omdat steeds meer landen de bocht naar kernenergie hebben gemaakt.

De uraniumsector kreeg de jongste weken de wind in de zeilen nadat Japan had aangekondigd weer volop op kernenergie in te zetten. Het land kreunt onder de hoge invoerprijzen van olie en aardgas. Het is de bedoeling nog voor de winter verschillende kerncentrales weer aan te schakelen. Japan was met meer dan dertig reactoren ooit een nucleaire grootmacht. Het wil dat kernenergie tegen 2035 instaat voor 22 procent van de energievoorziening. Dat zal de vraag naar kernbrandstof doen toenemen. Ook andere landen hebben al de bocht naar kernenergie gemaakt. Er is een aanbodtekort van 30 miljoen pond uraniumoxide en dat loopt jaar na jaar op. Op de spotmarkt hebben financiële partijen als Sprott en YellowCake het overtollige uranium al grotendeels van de markt gehaald. Er is dit jaar een verhoogde activiteit op de contractmarkt, die uitbaters van kerncentrales gebruiken om hun brandstofnoden op de langere termijn veilig te stellen. De Sprott Physical Uranium Trust kan bij sommige Belgische brokers niet worden aangekocht op de Toronto Stock Exchange in Canada. Een Amerikaanse notering zou daar verandering in brengen, maar eerder dit jaar weigerde de Amerikaanse beurswaakhond SEC een aanvraag voor een notering op de NYSE wegens de juridische structuur en de specifieke aard van de fysieke uraniummarkt. Er is wel een omweg mogelijk via ETF's. Een daarvan is de tracker Sprott Uranium Miners ETF. Daarvan bestaat sinds april ook een Europese variant waarop de beperkingen voor Europese beleggers niet van toepassing zijn. De tracker noteert op de London Stock Exchange (in dollar en pond), op de beurs van Milaan (in euro) en op het Duitse Xetra. Wegens de notering in euro en de liquiditeit verkiezen we die laatste. De ISIN-code en de beheerkosten zijn in alle gevallen identiek. Deze tracker is een Europese kopie van de gelijknamige tracker die op de NYSE noteert met het tickersymbool URNM. URNM heeft ongeveer 1 miljard dollar onder beheer. De Britse uitgever HANetf verzorgt de marketing en de distributie in Europa. Het tickersymbool op Xetra is U3O8 en de ETF schaduwt de North Shore Global Uranium Mining Index. Die telt 35 posities en wordt twee keer per jaar herwogen. Inkomsten worden niet uitgekeerd maar herbelegd, wat fiscaal interessanter is. De kostprijs ligt met 0,85 procent aan de hoge kant, maar dat heeft onder meer te maken met de opslag- en beheerkosten voor fysiek uranium en de notering van de participaties op verschillende beurzen. Cameco heeft het grootste gewicht (17,1%) in de North Shore Global Uranium Mining Index, gevolgd door KazAtomProm (16,8%) en Sprott Physical Uranium Trust (10,4%). Het Britse YellowCake heeft een gewicht van 4,28 procent. De uraniumbedrijven Encore Energy en Uranium Royalty Corp. hebben een gewicht van respectievelijk 1,66 en 1,46 procent. De volledige lijst is te vinden op sprottetfs.com/urnm-sprott-uranium-miners-etf.ConclusieDe Sprott Uranium Miners ETF is de tip van de week wegens de grote spreiding. De tracker is geschikt voor beleggers die het individuele risico van een projectontwikkelaar of een exploratiebedrijf niet willen lopen. Door gespreid te investeren in uranium, wordt het risico beperkt. Uranium zit in een langdurige stierenmarkt omdat steeds meer landen de bocht naar kernenergie hebben gemaakt. Met de Sprott Physical Uranium Trust en YellowCake is ongeveer 15 procent van de index in fysiek uranium belegd. Beide investeringsvehikels noteren onder hun intrinsieke waarde. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 8,14 euroTicker: U3O8 GYISIN-code: IE0005YK6564Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 16,94 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: -