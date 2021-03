Beleggers die de referentie-index van de Belgische beurs willen schaduwen met een tracker, hebben maar weinig keuze.

De Bel-20-index vierde eerdere deze maand zijn dertigste verjaardag en werd herschikt. Met de halfgeleiderproducent Melexis en de netbeheerder Elia kwamen er twee nieuwkomers bij, ten nadele van ING en Barco.Beleggers die de referentie-index van de Belgische beurs willen schaduwen met een tracker, hebben maar weinig keuze. Slechts één uitgever biedt een tracker op de Bel-20 aan: het Franse Lyxor ETF. De marktmakers zijn BNP Paribas en Société Générale.Notering: Euronext BrusselTickersymbool: BEL BBISIN-code: FR0000021845Activa onder beheer: 52 miljoen euroJaarlijkse beheerkosten: 0,5%De ETF bestaat sinds 2002 en schaduwt de BEL20 Total Return Index. Die is niet gelijk aan de gewone Bel-20-index. 'Total return' betekent dat ook de dividenden worden meegerekend in het rendement. De dividenden worden halfjaarlijks uitgekeerd en direct opnieuw geïnvesteerd. Het voordeel daarvan is dat er op de uitgekeerde dividenden geen roerende voorheffing moet worden betaald. De beheerskosten bedragen 0,5 procent op jaarbasis, wat gemiddeld is voor een indextracker. Die kosten zitten in de koers van de tracker verwerkt. De financiële sector heeft met 35,2 procent het grootste gewicht. In dat cijfer zijn de holdings inbegrepen. Gezondheidszorg (farma en biotech) volgt op de tweede plaats met 21,8 procent. Daarna komen materialen (15,4%) en consumentengoederen (14,2%). Opvallend is het gebrek aan grote technologiebedrijven in de index. Dat maakt dat de Bel-20 achterblijft op andere grote aandelenindexen op een moment dat groeiaandelen en technologie in trek zijn.Onderstaande tabel illustreert dat de rendementen van de tracker op de BEL20 Total Return Index ook over een langere periode heel dicht bij elkaar liggen. De Bel-20-tracker van Lyxor is een 'long only' tracker. Er bestaat geen inverse variant om in te spelen op een daling van de index. Dat is wel mogelijk met hefboomproducten (turbo's). Het idee achter die producten is dat de belegger maar een deel van de index koopt en op die manier een hefboom creëert. BNP Paribas Markets heeft 34 hefboomproducten in het gamma waarvan 27 long en 7 short.