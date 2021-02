De aandelen uit de halfgeleidersector scheren begin 2021 hoge toppen. Dat heeft alles te maken met een schaarste aan chips.

Door de economische onzekerheid als gevolg van de coronacrisis en de nood aan kostenbesparingen probeerden veel klanten hun voorraden zo laag mogelijk te houden. Die strategie keert zich nu tegen hen, want in de autosector liggen al productielijnen stil door een tekort aan halfgeleiders. Die geeft de halfgeleiderproducenten een grotere prijszettingsmacht.

De referentietracker voor de halfgeleidersector is de iShares PHLX Semiconductor ETF of SOXX van de uitgever BlackRock. Door de Europese regelgeving is die hier niet te koop. De op een na grootste halfgeleidertracker is de Van Eck Vectors Semiconductor ETF, waarvan in december een Europese variant gelanceerd is.Van Eck Vectors Semiconductors ETFISIN-code: IE00BMC38736Beurs: LSE, Milaan, XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,35%Activa onder beheer: 93,7 miljoen dollarTickersymbool : SMH (LSE en Milaan), VVSM (Xetra)Die ETF van de Amerikaanse uitgever Van Eck Global is de enige in Europa aangeboden halfgeleidertracker. Hij schaduwt de prestatie van de MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped-index. Die bevat 25 halfgeleideraandelen die op Amerikaanse beurzen noteren. Daar zijn ook Europese halfgeleiderproducenten bij, zoals ASML, NXP Semiconductor en ST Microelectronics. De grootste positie is TSMC uit Taiwan. De 10% Capped betekent dat geen enkele individuele positie een hoger startgewicht dan 10 procent in de index mag hebben. Tussen de zesmaandelijkse wegingen van de index kan het gewicht van een aandeel wel groter worden. Dat is nu het geval bij TSMC, ASML en Intel. Bij de volgende weging wordt dat gewicht teruggebracht naar 10 procent. Om deel te kunnen uitmaken van de index, moet de productie van halfgeleiders of halfgeleider gerelateerde apparatuur instaan voor minstens de helft van de omzet. Daarnaast zijn er voorwaarden op het gebied van beurswaarde en liquiditeit.Alle aandelen uit de index noteren in dollar. De ETF wordt op verschillende Europese beurzen verhandeld. Op de London Stock Exchange noteert de tracker zowel in dollar als in Brits pond. Op de Duitse Xetra en de beurs van Milaan (vorig jaar overgenomen door Euronext) is de notering in euro. De beheersvergoeding blijft beperkt tot 0,35 procent op jaarbasis.Top vijf posities TSMC: 11,1%ASML: 10,9%Intel: 10,6%Nvidia: 9,5%Qualcomm: 8,1%