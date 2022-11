Institutionele beleggers moeten hun investeringen in fossiele brandstoffen beperken om aan de ESG-duurzaamheidsregels te voldoen. Daar heeft alternatieve energie als beleggingsthema van geprofiteerd. Verschillende ETF's maken het ook voor private beleggers mogelijk op dat thema in te spelen.

IShares Global Clean Energy ETF

IShares Global Clean Energy ETFDeze ETF van BlackRock schaduwt de prestatie van de S&P Global Clean Energy-index, die is samengesteld uit 102 posities met een overwicht voor Amerikaanse bedrijven (41%), gevolgd door China (12,4%), Denemarken (9,3%) en Spanje (8,7%). De ETF noteert op verschillende Europese beurzen. Bij deze variant op Euronext Amsterdam (ISIN-code IE000U58J0M1, ticker INRA NA) worden de inkomsten uit dividenden herbelegd. Bij de variant op de Duitse Xetra (ticker IQQH GY) worden de dividenden uitgekeerd. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt in beide gevallen een vrij hoge 0,65 procent.L&G Clean Energy ETFDeze tracker, uitgegeven door het Britse L&G Investment Management (LGIM), noteert op de Duitse Xetra (ISIN-code IE00BK5BCH80, ticker RENW GY). De onderliggende waarde is de Solactive Clean Energy-index, die momenteel uit 53 bedrijven bestaat. Het overwicht van de VS is hier een stuk kleiner dan bij de S&P-index met een aandeel van 21 procent, gevolgd door Japan (13%), Spanje (11%), Duitsland (10%) en Frankrijk (8%).Bij elke herweging van de index (halfjaarlijks) worden alle posities in de index naar hetzelfde gewicht teruggezet. De jaarlijkse beheersvergoeding ligt met 0,49 procent iets lager dan bij de ETF van BlackRock. Lyxor New Energy ETFDeze ETF van Lyxor ETF noteert op Euronext Parijs (ISIN-code FR0010524777, ticker NRJ FP) en schaduwt de MSCI New Energy-index, die 102 posities telt. De samenstelling is gelijkaardig aan de S&P Global Clean Energy-index met een groot overwicht voor Amerikaanse bedrijven (40%), gevolgd door bedrijven uit de eurozone (16%), China (6,7%) en Australië (6,4%). De inkomsten uit dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,6 procent.Invesco Global Clean Energy ETFDeze tracker wordt uitgegeven door Invesco Asset Management en noteert op Xetra (ISIN-code IE00BLRB0242, tickersymbool G1CE GY). De onderliggende waarde is de WilderHill New Energy Global Innovation Index, die met 124 participaties nog meer gespreid is dan de bovenstaande indexen. De inkomsten uit dividenden worden herbelegd en de jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,6 procent.