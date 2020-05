Er zijn verschillende trackers waarmee ook Europese beleggers gespreid in Amerikaanse technologie-aandelen kunnen investeren.

De Lyxor PEA Nasdaq 100 ETF schaduwt de Nasdaq100 Total Return-index. Die is samengesteld uit de grootse honderd technologieaandelen. De top vijf neemt 45 procent van de index in (zie tabel). De tracker noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool PUST en hanteert een jaarlijkse kostenvergoeding van 0,3 procent. Het gaat om een synthetische tracker: de aandelen uit de onderliggende index niet worden gekocht, maar hun prestatie wordt geschaduwd via een swapovereenkomst met Société Générale, de moederholding van Lyxor ETF, als tegenpartij. De dividenden van de aandelen uit de index worden gekapitaliseerd. Een alternatief voor PUST is de iShares Nasdaq 100 ETF DIS van de uitgever BlackRock. Die noteert met het tickersymbool EXXT op de Duitse Xetra. In tegenstelling tot PUST is EXXT een fysieke en geen synthetische tracker. Bovendien worden de dividenden uitgekeerd in plaats van gekapitaliseerd. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,31 procent nagenoeg gelijk. BlackRock heeft nog een variant van dezelfde fysieke tracker in het gamma, die de dividenden wel kapitaliseert. Het gaat om de iShares Nasdaq 100 ETF ACC, die met het tickersymbool CNDX op Euronext Amsterdam noteert. Een gelijkaardige tracker is de SPDR S&P US Technology Select Sector ETF van de uitgever State Street Global Advisors. Hij noteert op de Duitse Xetra met het tickersymbool ZPDT en hanteert een beheersvergoeding van 0,15 procent. Het is ook een fysieke tracker die de dividenden kapitaliseert.Ten slotte vermelden we nog de Xtrackers MSCI USA Information Technology ETF. Ook deze noteert op Xetra, met het tickersymbool XUTC. De beheerkosten liggen met 0,12 procent nog een fractie lager dan bij IUIT en ZPDT. Het is een fysieke tracker waarbij de dividenden worden uitgekeerd. De onderliggende MSCI USA Information Technology-index heeft een gelijkaardige samenstelling als de S&P Information Technology-index.