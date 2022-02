De Chinese aandelenmarkten baden weer in een positief sentiment.

Dat is te danken aan de start van het Jaar van de Tijger, de Olympische Winterspelen en bilaterale economische akkoorden tussen China en enkele handelspartners, waaronder Rusland. De Chinese overheid voert een soepele monetaire politiek met lage rentevoeten en steunmaatregelen. Dat leidde tot een toename van de buitenlandse investeringen.

De index met 738 posities dekt 85 procent van de Chinese aandelenmarkt. De blootstelling aan de geplaagde vastgoedsector blijft beperkt tot minder dan 5 procent. Verschillende ETF's schaduwen deze index. Het verschil zit in de kostenstructuur, liquiditeit en behandeling van dividenden (uitkeren of herbeleggen).We vinden de iShares MSCI China van BlackRock de interessantste tracker. Hij noteert op Euronext Amsterdam met tickersymbool ICHN en ISIN-code IE00BJ5JPG56. Het is een fysieke tracker, waarvan de dividenden worden herbelegd. Met 0,4 procent zijn de jaarlijkse beheerkosten beperkt. BlackRock biedt nog een tracker op de MSCI Emerging China-index aan, maar die keert de dividenden uit (tickersymbool ICHD, ISIN-code IE00BL977C92).Deze index omvat de grootste vijftig aandelen op de beurs van Hongkong. Het grote verschil met MSCI China is het veel grotere aandeel van de financiële sector in de index (30%). IShares China Large Cap ETF schaduwt de index. Hij noteert op Euronext Amsterdam met tickersymbool FXC en ISIN-code IE00B02KXK85. Het is een fysieke tracker waarvan de dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,74 procent wel hoog. De CSI300 index omvat de grootste 300 aandelen op de beurzen van Sjanghai en Shenzhen, in renminbi. Het aandeel van financiële waarden (23%) is lager dan bij de FTSE China 50 maar hoger dan bij de MSCI Emerging China. Xtrackers CSI300 ETF (ticker XCHA en ISIN-code LU0779800910)van DWS Group (Deutsche bank) schaduwt de index en noteert op Xetra. Het is een synthetische tracker waarvan de dividenden worden herbelegd. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,5 procent.