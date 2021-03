Op een gespreide manier in Chinese aandelen beleggen kan enkel via trackers.

Beleggers hebben de keuze tussen verschillende indexen naargelang ze in de brede markt of in een specifieke niche willen beleggen.

Wie een hoge spreiding verkiest, kan terecht bij de trackers op de CSI300-index die de grootste aandelen op de beurzen van Sjanghai en Shenzhen groepeert. Die noteren in renminbi. Aandelen uit de financiële sector zijn het sterkst vertegenwoordigd in de index (31,4%), gevolgd door consumptiegoederen (23,8%). De Xtrackers CSI300 ETF van uitgever DWS Group (Deutsche bank) schaduwt de evolutie van de CSI300. Het is een synthetische tracker (onderliggende indexwaarden worden niet gekocht) en de dividenden worden gekapitaliseerd. De tracker noteert op verschillende beurzen, maar die op de Duitse Xetra met tickersymbool XCHA is in euro. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,5 procent.De internationale referentie-index voor de Chinese aandelenmarkt is de MSCI China. Die is nog breder dan de CSI300 en bevat op dit moment 691 posities. Verschillende Europese trackers schaduwen de MSCI-index. De HSBC China ETF noteert op Euronext Parijs met tickersymbool CNY. Het is een fysieke tracker en de dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,3 procent. Op Euronext Amsterdam noteert de iShares MSCI China van uitgever BlackRock met tickersymbool ICHN. De beheerkosent van die fysieke tracker bedragen 0,6 procent. Ook DWS Group heeft met de Xtrackers MSCI China een gelijkaardige ETF in het aanbod (tickersymbool XCS6 op Xetra) maar de jaarlijkse kosten van 0,65 procent zijn aan de hoge kant.De FTSE China 50-index omvat de grootste vijftig Chinese bedrijven met een notering op de Hong Kong Stock Exchange. De sectoriële samenstelling is gelijkaardig aan die van de CSI300. De iShares China Large Cap ETF van uitgever BlackRock noteert op Euronext Amsterdam met tickersymbool FXC. Het is een fysieke tracker waarbij de dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,74 procent vrij hoog.Voor beleggers met een focus op de technologiesector is er deze index. Die bestaat uit de grootste dertig Chinese technologiebedrijven met een notering in Hongkong. De index wordt geschaduwd door de HSBC Hang Seng Technology ETF die op Euronext Parijs noteert met tickersymbool HSTE. Het is een fysieke ETF en de jaarlijkse beheerkosten blijven met 0,49 procent aanvaardbaar.