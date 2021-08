De huidige, stevige correctie op de Chinese aandelenmarkten is vooral politiek gedreven en doet weinig af van het groeipotentieel van de Chinese economie op de langere termijn. De uitverkoop schept kansen voor beleggers zodra het stof weer is gaan liggen.

We bekijken drie trackers met respectievelijk de MSCI China, de CSI300 en de Hang Seng Technology-index als onderliggende waarde.

ISIN-code: IE00BJ5JPG56Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,4%Tickersymbool: ICHN NADeze tracker van uitgever BlackRock noteert op Euronext Amsterdam en schaduwt de evolutie van de MSCI China-index, die met 715 participaties ongeveer 85 procent van de Chinese aandelenmarkt dekt. De index wordt elk kwartaal herwogen en de winsten worden herbelegd. Hoewel ICHN een fysieke tracker is, blijven de jaarlijkse beheerkosten beperkt tot 0,4 procent.Er bestaan nog andere Europese trackers die de MSCI China schaduwen, zoals de Xtrackers MSCI China (Xetra) en de HSBC MSCI China (Euronext Parijs). Toch verkiezen we ICHN omdat die het beste compromis biedt tussen liquiditeit en kostenstructuur.ISIN-code: LU0779800910Beurs : XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,5%Tickersymbool: XCHA GYDeze tracker van uitgever DWS Group (Deutsche bank) schaduwt de evolutie van de CSI300. Die index omvat de grootste 300 aandelen die op de beurzen van Sjanghai en Shenzhen noteren in renminbi. Dat zijn de zogenaamde Chinese A-aandelen. In vergelijking met de MSCI China zijn in de CSI300 aandelen uit de financiële sector sterker vertegenwoordigd. De CSI300 wordt twee keer per jaar herwogen. XCHA is een synthetische tracker waarvan de dividenden worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,5 procent.ISIN-code: IE00BMWXKN31Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,5%Tickersymbool: HSTE FPHet is een opmerkelijke vaststelling dat zowel in de MSCI China als in de CSI300 het gewicht van technologieaandelen relatief laag is. Voor beleggers die een hoge blootstelling aan de technologiesector verkiezen, is er de HSBC Hang Seng Technology ETF. Die schaduwt de Hang Seng Technology-index die bestaat uit de grootste dertig Chinese technologiebedrijven met notering in Hongkong. Deze technologie-index is meestal volatieler dan de MSCI China en de CSI300. HSTE is een fysieke tracker die onder meer op Euronext Parijs noteert. De jaarlijkse beheerskosten bedragen 0,5 procent.