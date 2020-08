China is de enige grote economische speler die een V-herstel kon realiseren na de coronacrisis. Ook de Chinese beursindexen gingen er flink op vooruit. Beleggers die via trackers in Chinese aandelen willen investeren, hebben de keuze uit verschillende indexen.

MSCI China

De MSCI China is de breedste aandelenindex die niet alleen A-aandelen bevat (die enkel door Chinezen gekocht kunnen worden), maar ook de andere categorieën. De index telt 711 bedrijven met een gezamenlijke marktkapitalisatie van 18 biljoen Chinese yuan. De grootste tien participaties tekenen voor 50 procent van de index.

Er zijn verschillende Europese trackers die de index schaduwen. De HSBC China ETF noteert op Euronext Parijs met tickersymbool CNY. Het is een fysieke tracker en de dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,6 procent.De Xtrackers MSCI China ETF van de uitgever DWS Group (Deutsche Bank) is eveneens een fysieke tracker, maar daar worden de dividenden gekapitaliseerd. Deze ETF noteert op de Duitse Xetra met tickersymbool XCS6. De beheerkosten liggen met 0,65 procent iets hoger dan bij CNY.De FTSE China 50 index omvat de grootste vijftig Chinese bedrijven met een notering aan de Hong Kong Stock Exchange. Het grootste verschil met de MSCI China zit in de sectoriële samenstelling. Financiële bedrijven hebben het grootste gewicht in de index (37%), gevolg door consumentengoederen (17%) en communicatie (16%). De iShares China Large Cap ETF van de uitgever BlackRock noteert op Euronext Amsterdam met tickersymbool FXC. Het is een fysieke tracker waarbij de dividenden worden uitgekeerd. De beheerkosten bedragen 0,74 procent op jaarbasis.Beleggers die een grotere blootstelling aan technologie verkiezen, kunnen ook via een omweg in Taiwanese bedrijven investeren. De Xtrackers MSCI Taiwan ETF is een fysieke tracker met notering op de Xetra in Frankfurt (tickersymbool DBX5). De ETF schaduwt de evolutie van de MSCI Taiwan. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,65 procent.