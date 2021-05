We bekijken enkele trackers op Europese aandelen waarbij we de grootste twee referentie-indexen als onderliggende waarde gebruiken. Het gaat om de Stoxx Europe 600 en de Euro Stoxx 50.

Stoxx Europe 600

De Stoxx Europe 600-index telt 603 aandelen. Daarbij zitten ook nog de Britse aandelen, waardoor de index breder gaat dan de eurozone. Op deze bredere Europese index zijn er meerdere trackers.

Amundi Stoxx Europe 600 ETFISIN-code: LU1681040223Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,18%Tickersymbool: C6E FPDeze synthetische tracker van Amundi heeft lage beheerskosten van 0,18 procent. De dividenden worden niet uitgekeerd, maar gekapitaliseerd.Xtrackers Stoxx Europe 600 ETFISIN-code: LU1772333404Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,25%Tickersymbool: XSXE GYBij deze fysieke ETF van Xtrackers (DWS) worden de dividenden eveneens gekapitaliseerd. De beheerskosten liggen met 0,25 procent net iets hoger. Lyxor Euro Stoxx 50 ETFISIN-code: FR0003504323Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,2%Tickersymbool: MSE FPDeze fysieke tracker van Lyxor ETF heeft meer dan 4,1 miljard euro onder beheer en noteert op Euronext Parijs. De dividenden worden gekapitaliseerd.iShares Euro Stoxx 50 ETFISIN-code: IE00B53L3W79Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,1%Tickersymbool: CSX5 NADeze ETF van uitgever BlackRock noteert op Eurnext Amsterdam en is met een beheerd vermogen van bijna 3,8 miljard euro net een maatje kleiner dan zijn tegenhanger van Lyxor ETF. De beheerskosten liggen met 0,1 procent wel iets lager. Het is een fysieke tracker waarbij de dividenden worden gekapitaliseerd.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETFISIN-code: LU0380865021Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,09%Tickersymbool: DXETDeze ETF van Xtrackers (DWS) noteert op de Duitse Xetra en is met een beheerd vermogen van 7,2 miljard euro de grootste. Bovendien is het met beheerskosten van 0,09 procent ook de goedkoopste.