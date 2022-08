In het kader van de Amerikaanse Inflation Reduction Act wil de Amerikaanse overheid de prijsstijgingen van geneesmiddelen beperken. Dat lijkt negatief voor de sector, maar dat is het niet, omdat er nu eindelijk duidelijkheid komt. Gediversifieerde farmabedrijven met een goed gevulde pijplijn hoeven zich geen zorgen te maken en voor de beleggers is deze defensieve sector interessant.

Xtrackers MSCI World Healthcare ETFISIN-code: IE00BM67HK77Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,25%Tickersymbool: XDWH GYDeze tracker van DWS Investments (Deutsche Bank) telt 142 bedrijven met een groot overwicht voor de Verenigde Staten (71,3%), op ruime afstand gevolgd door Zwitserland (7,6%), Japan (4,6%) en het Verenigd Koninkrijk (4,1%). Het is een fysieke tracker en de inkomsten uit dividenden worden herbelegd. iShares MSCI World Healthcare Sector ESG ETFISIN-code: IE00BJ5JNZ06Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,25%Tickersymbool: WHCS NADeze tracker van BlackRock Asset Management noteert zowel op Euronext Amsterdam als op de Duitse Xetra (ticker CBUF). De onderliggende index is de MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select Capped Index, die 139 bedrijven telt. Er zijn een aantal verschillen met de hierboven besproken index. Het overwicht van de VS is iets kleiner (67,5%). Daarna volgen Zwitserland (8,3%), Japan (6,9%) en Denemarken (6,5%). Opmerkelijk is dat drie van de grootste vijf posities van buiten de VS komen. Nog een verschil is dat de inkomsten uit dividenden worden uitgekeerd en niet herbelegd. iShares Stoxx Europe 600 Healthcare ETFISIN-code: DE000A0Q4R36Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,48%Tickersymbool: EXV4 GYBeleggers die de Europese gezondheidssector verkiezen, kunnen terecht bij deze tracker van BlackRock. De ETF heeft de Stoxx Euro 600 Healthcare-index als onderliggende waarde. Die telt 57 bedrijven met het hoogste gewicht voor Zwitserland (36,5%), gevolgd door het VK (21%), Denemarken (15,9%) en Frankrijk (11,3%). EXV4 is een fysieke tracker en de inkomsten uit dividenden worden uitgekeerd.