We bekijken in twee afleveringen een aantal Europese trackers op edelmetalen en gerelateerde aandelen. We gaan van start met die laatste categorie.

Van Eck Vectors Gold Miners ETF

Beurs: Xetra

...

Beurs: XetraISIN-code: IE00BQQP9F84Beheersvergoeding: 0,53%Ticker: G2X GYDeze ETF van uitgever Van Eck Global is de Europese variant van de grootste en meest liquide Amerikaanse GDX-tracker en schaduwt eveneens de Van Eck Global Gold Miners Index. Die bevat 54 aandelen van grote en middelgrote goud- en zilverproducenten en royaltybedrijven. Merk op dat de liquiditeit lager ligt dan bij GDX terwijl de spreads (verschil tussen aankoop- en verkoopkoers) groter zijn. G2X is een fysieke tracker waarbij inkomsten uit dividenden worden herbelegd.Beurs: XetraISIN-code: IE00BQQP9G91Beheersvergoeding: 0,55%Ticker: G2XJ GYDe Van Eck Vectors Junior Gold Miners is de Europese variant van GDXJ. De onderliggende waarde is de MVIS Global Junior Gold Miners Index. Die bevat 100 goud- en zilverproducenten met in vergelijking tot G2X een hoger aandeel van middelgrote bedrijven. Beide indexen hebben verschillende gemeenschappelijke posities.Beurs: XetraISIN-code: IE00B6R52036Beheersvergoeding: 0,55%Ticker: IS0E GYDeze ETF van uitgever Blackrock schaduwt de S&P Commodity Producers Gold Index. Die telt 61 posities en de samenstelling is gelijkaardig aan die van de Van Eck Global Gold Miners Index.Beurs: XetraISIN-code: IE00B7KMNP07Beheersvergoeding: 0,43%Ticker: UBUD GYDeze tracker van UBS Fund Management schaduwt de Solactive Global Pure Gold Miners Index. Deze index telt 25 posities en bevat enkel bedrijven waarvan minstens 90 procent van de omzet uit goud afkomstig is. UBUD is een fysieke ETF en de ontvangen dividenden worden uitgekeerd en niet herbelegd. In mei lanceerde uitgever Global X Funds op een aantal Europese beurzen de Silver Miners ETF die zich op zilverproducenten concentreert. Nog niet alle brokers hebben deze ETF in hun bestand opgenomen. De ISIN-code is IE000UL6CLP7.