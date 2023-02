De meeste Europese ETF's die de Japanse aandelenbeurs schaduwen, hebben de MSCI Japan of de Nikkei 225 index als onderliggende waarde.

ISIN-code: IE00B02KXH56Beurs: Euronext AmsterdamBeheersvergoeding: 0,59%Ticker (Euronext): IJPN NAEr zijn meerdere ETF's die de MSCI Japan schaduwen. De meest logische keuze voor Belgische beleggers is de iShares MSCI Japan van de uitgever Blackrock die op Euronext Amsterdam noteert. De MSCI Japan telt 237 bedrijven en de tracker heeft op 1 februari iets meer dan 1 miljard dollar onder beheer. Inkomsten uit dividenden worden uitgekeerd en het gemiddelde rendement van de bedrijven uit de index bedraagt 1,6 procent. Industriële bedrijven zijn het sterkst vertegenwoordigd (22%), gevolgd door consumentengoederen (18%), IT (13,6%) en financiële waarden (12%). De ETF is aan de dure kant.Een interessant alternatief is de SPDR MSCI Japan ETF die op Euronext Parijs noteert met de ticker JPJY FP en de ISIN-code IE00BZ0G8B96. De tracker schaduwt dezelfde index maar noteert in Japanse yen, de munt waarin ook de aandelen uit de onderliggende index noteren. Het voordeel daarvan is dat de yen in de lift zit tegenover de andere valuta, wat gunstig is voor het rendement. Ook de lagere beheerkosten van 0,12 procent zijn mooi meegenomen.ISIN-code: IE00BG36TC12Beurs: XetraBeheersvergoeding: 0,2%Ticker (Euronext): XJMZ GYEr zijn verschillende varianten van de MSCI Japan en een daarvan is de Low Carbon SRI Leaders Index. Die omvat alleen de bedrijven met een hoge ESG-score waardoor het aantal participaties daalt naar 112. Die ETF van Xtrackers wordt uitgegeven door DWS Investments (Deutsche Bank) en noteert op het Duitse Xetra. De inkomsten uit dividenden worden herbelegd en de jaarlijkse beheerkosten zijn lager dan bij de tracker van BlackRock.ISIN-code: LU0839027447Beurs: XetraBeheersvergoeding: 0,09%Ticker (Euronext): XDJP GYDeze ETF van de uitgever DWS Investments (Deutsche Bank) schaduwt de Nikkei 225 Total Return Index en noteert op Xetra. Het is een fysieke tracker met 1,4 miljard euro onder beheer. De inkomsten uit dividenden worden uitgekeerd en het gemiddelde rendement van de bedrijven uit de index bedraagt 2,4 procent. Opmerkelijk is de erg lage beheersvergoeding.