De meeste trackers op de Japanse beurs die in Europa verkrijgbaar zijn, schaduwen de MSCI Japan-, de JPX-Nikkei 400- of de Topix-index.

We bespreken hier enkel trackers om long te gaan op die indexen. Via hefboomproducten, zoals turbo's, is het ook mogelijk shortposities in te nemen. De meeste van die hefboomproducten op de Japanse beurs hebben de Nikkei 225 als onderliggende waarde.

...

We bespreken hier enkel trackers om long te gaan op die indexen. Via hefboomproducten, zoals turbo's, is het ook mogelijk shortposities in te nemen. De meeste van die hefboomproducten op de Japanse beurs hebben de Nikkei 225 als onderliggende waarde.De tracker iShares MSCI Japan Dist. ETF (ISIN-code: IE00B02KXH56 en tickersymbool IJPN NA) behoort tot de iShares-productlijn van uitgever BlackRock en noteert op verscheidene Europese beurzen, waaronder die van Amsterdam en de Duitse Xetra. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,56 procent. Het is een fysieke tracker, waarbij de onderliggende aandelen worden aangekocht. De onderliggende index is de MSCI Japan, die uit 301 bedrijven bestaat. De dividenden worden halfjaarlijks uitgekeerd en de index wordt eens per kwartaal herwogen.De Japan Exchange Group (JPX) Nikkei 400 is een andere index om in te spelen op het potentieel van de Japanse aandelenmarkt. Die omvat de 400 grootste bedrijven die op de Tokyo Stock Exchange noteren en is daarmee iets breder dan de MSCI Japan.De tracker Lyxor JPX Nikkei 400 ETF van uitgever Lyxor ETF noteert op Euronext Parijs (ISIN-code: LU1646359965 en tickersymbool JPXH FP). Het is een synthetische tracker, waardoor de beheerskosten beperkt blijven tot 0,25 procent. De dividenden worden niet uitgekeerd, maar gekapitaliseerd. Industriële bedrijven tekenen voor bijna een kwart van de onderliggende index. Een derde index is de Topix, die met 2190 bedrijven voor de grootste diversificatie zorgt.De tracker Amundi Index Solutions Japan Topix ETF wordt uitgegeven door Amundi Luxemburg en noteert met het tickersymbool TPXE op Euronext Parijs (ISIN-code: LU1681037609). Het gaat net als JPXH om een synthetische variant, waarbij het kostenpercentage met 0,2 procent zelfs nog iets lager ligt. Op het gebied van de sectorverdeling loopt de Topix gelijk met de Nikkei 400.