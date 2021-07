Wie op de Japanse beurs wil beleggen, heeft de keuze uit meerdere trackers die aandelenindexen schaduwen.

iShares Core MSCI Japan ETF

...

iShares Core MSCI Japan ETFISIN-code: IE00B4L5YX21Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,15%Tickersymbool (Euronext): IJPA NAiShares biedt trackers aan op verschillende beurzen met de MSCI Japan Investable Market Index (IMI) als onderliggende waarde. In dit geval gaat het om een fysieke tracker waarvan de dividenden worden gekapitaliseerd. Het valutarisico wordt niet afgedekt, waardoor de jaarlijkse beheerkosten heel laag blijven.De iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF heeft dezelfde kenmerken, maar beschermt tegen het wisselrisico dat ontstaat doordat de tracker in euro noteert en de onderliggende bedrijven uit de index in yen. De Hedged-tracker noteert met ISIN-code IE00B42Z5J44 en tickersymbool IJPE eveneens op Euronext Amsterdam. .iShares Nikkei 225 ETFISIN-code: DE000A0H08D2Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,51%Tickersymbool (Euronext): EXX7 GYDeze ETF schaduwt de Nikkei 225-index, die minder breed is dan de MSCI Japan. IT en communicatie staan in voor bijna 30 procent van de index, gevolgd door consumentengoederen (27%), industriële bedrijven (19%) en gezondheidszorg (13%). De dividenden worden wel worden uitgekeerd. De ETF dekt het valutarisico niet af.Een goedkoper maar minder liquide alternatief is de Xtrackers Nikkei 225 ETF van DWS Investments. Die noteert op Xetra met ISIN-code LU0839027447 en tickersymbool XDJP. De beheersvergoeding bedraagt amper 0,09 procent.Lyxor Japan Topix ETFISIN-code: FR0010245514Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,45%Tickersymbool (Parijs): JPN FPDe Topix is de meest brede Japanse aandelenindex met 2187 leden, maar de sectorsamenstelling gelijkt sterk op die van de MSCI Japan. De tracker keert de dividenden uit en dekt het wisselkoersrisico niet af. Een alternatief is de Amundi Topix ETF. Dit is een synthetische tracker die met ISIN-code LU1681037864 en tickersymbool TPXH op Euronext Parijs noteert.