De prijzen van landbouwgrondstoffen stijgen door ongunstig weer, de oorlog in Oekraïne, logistieke problemen en hogere transportkosten. Een gespreide investering is mogelijk via ETF's.WisdomTree Agriculture ETCISIN-code: DE000A0KRKB8Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,54%Tickersymbool (Euronext): OD7U GYDeze tracker van WisdomTree is juridisch een Exchange Trade Commodity of ETC. Die noteert op verschillende Europese beurzen, waaronder op Euronext Parijs (ticker AIGAP FP) of de London Stock Exchange (ticker AGAP LN), maar de variant op Xetra is de meest liquide. Ze schaduwt de Bloomberg Agriculture-subindex via swap-overeenkomsten. OD7U is dus een synthetische tracker. De samenstelling van de index, die sinds begin dit jaar met 36 procent is toegenomen, is sterk op granen gericht. De ISIN-code van deze tracker wijzigt tussen 19 augustus en 2 september naar GB00B15KYH63. Wie dan de Duitse variant bezit, hoeft zelf niets te doen, want de omzetting gebeurt automatisch.iShares Agribusiness ETFISIN-code: IE00B6R52143Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,55%Tickersymbool (Euronext): ISAE NADeze tracker van BlackRock noteert met tickersymbool ISAE op Euronext Amsterdam, en heeft een andere insteek dan OD7U. In plaats van in termijncontracten is de onderliggende index (S&P Commodity Producers Agribusiness) samengesteld uit 74 aandelen uit de landbouwindustrie. Twee derde zijn wel Amerikaanse en Canadese bedrijven. ISAE is een fysieke tracker, en de dividenden worden herbelegd. iShares Global WaterMet een beetje goede wil kan ook water als een landbouwgrondstof worden beschouwd. De iShares Global Water ETF is een van de grootste en meest liquide trackers in dat thema. De tracker noteert op de Duitse Xetra met tickersymbool IQQQ GY en ISIN-code IE00B1TXK627. IQQQ schaduwt de S&P Global Water-index, die de grootste vijftig bedrijven in de watersector bevat. IQQQ is een fysieke tracker, waarvan de dividenden worden herbelegd. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,65 procent.