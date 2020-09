Latijns-Amerika is een opkomende markt, maar de belangrijke regio laat het dit jaar op het gebied van rendement helemaal afweten.

De referentie-index MSCI Emerging Markets Latin America telt 107 bedrijven met een gezamenlijke beurswaarde van bijna 500 miljard dollar. De index verloor dit jaar al 33 procent terwijl de brede MSCI Emerging Markets sinds begin 2020 zo goed als onveranderd noteert.Brazilië kende na de Verenigde Staten het hoogste aantal bevestigde covid-19-besmettingen. President Jair Bolsonaro liet de economische belangen zwaarder wegen dan in de omringende landen en kon de sociale rust grotendeels behouden door steunmaatregelen. Het Braziliaanse ministerie van Financiën verwacht in het derde kwartaal een groei van het bruto binnenlands product met 7,3 procent op kwartaalbasis. Over heel 2020 zou de Braziliaanse economie nog met 4,7 procent krimpen, maar voor 2021 wordt in een groei met 3,2 procent voorzien.Alle trackers die de MSCI EM Latin America schaduwen en voor Europese beleggers toegankelijk zijn, verschillen enkel in de kostenstructuur, de wijze van replicatie (fysiek of synthetisch) en de notering (beurs en valuta).De iShares MSCI EM Latin America ETF van de marktleider BlackRock noteert op Euronext Amsterdam met tickersymbool LTAM. Het is een fysieke tracker. Dat betekent dat de onderliggende indexwaarden ook worden gekocht. Met jaarlijkse beheerkosten van 0,74 procent is LTAM de duurste van de besproken trackers. Ook de HSBC MSCI Latin America ETF is een fysieke tracker. Die noteert in dollar op de beurs van Londen met tickersymbool HMLD. De beheerkosten liggen met 0,6 procent wel iets lager dan bij LTAM. De Lyxor MSCI EM Latin America ETF noteert op Euronext Parijs met tickersymbool LTM. Het is een synthetische tracker en de beheerkosten liggen met 0,65 procent tussen die van HMLD en LTAM. De Xtrackers MSCI Latin America Swap ETF van Deutsche Bank hanteert dezelfde beheerkosten, maar noteert op de beurs van Frankfurt. De goedkoopste tracker in het aanbod is die van het Franse Amundi die net als LTM op Euronext Parijs noteert met als tickersymbool ALAT. De Amundi EM Latin America ETF is een synthetische tracker met en de jaarlijkse kosten blijven beperkt tot 0,2 procent.