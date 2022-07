De Opkomende landen zijn dit jaar geen veilige haven op de turbulente aandelenmarkten. Dat komt gedeeltelijk omdat de meeste van hun schuld uitstaat in dollar en de Amerikaanse munt tegen vrijwel alle andere valuta fors in waarde is gestegen.

Amundi MSCI Emerging Markets ETF

Amundi MSCI Emerging Markets ETFISIN-code: LU1681045370Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,20%Ticker: AEEM FPDeze tracker schaduwt de MSCI Emerging Markets-index. Dit is met 1.382 bedrijven uit 24 landen de grootste index in het segment van opkomende markten en veel trackers hebben deze als onderliggende waarde. De index is heel sterk op Azië gericht; China en Taiwan hebben tezamen een gewicht van bijna 50 procent. De Chinese beurs deed het in verhouding tijdens de eerste jaarhelft niet zo slecht, wat de achteruitgang van de MSCI EM beperkte tot iets meer dan 20 procent.Het is een synthetische tracker waarvan de inkomsten worden herbelegd. Een alternatief op Euronext Parijs is de Lyxor MSCI Emerging Markets ETF met tickersymbool LEM FP en ISIN-code FR0010429068. De jaarlijkse beheerkosten liggen met 0,55 procent een stuk hoger. Op dat vlak scoort de Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF beter met slechts 0,18 procent. Deze tracker van uitgever DWS Group noteert op Xetra met tickersymbool XMME GY en ISIN-code IE00BTJRMP35. XMME is een fysieke tracker waarvan de dividenden worden herbelegd.Lyxor MSCI Emerging MarketsM ex-China ETFISIN-code: LU2009202107Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,15% (tot oktober 2022, daarna 0,25%)Ticker: EMXC GYDeze tracker schaduwt de MSCI Emerging Markets ex-China-index. Deze telt 692 bedrijven uit emerging markets buiten China. Toch is het overwicht van Azië groot. De meeste bedrijven komen uit Taiwan (22%), gevolgd door India (20%), Zuid-Korea (18%), Brazilië (7,4%), Saoedi-Arabië (6,6%), en Zuid-Afrika (5,3%). Het is een synthetische tracker waarvan de dividenden worden herbelegd. De jaarlijkse beheerkosten werden tijdelijk verlaagd van 0,25 naar 0,15 procent. Beleggers die op individuele emerging markets willen inspelen, kunnen terecht bij landen-ETF's als de iShares MSCI Brazil ETF of de Lyxor MSCI India ETF.