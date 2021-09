Er zijn verschillende trackers op de MSCI Emerging Markets Index en de FTSE Emerging Index beschikbaar in Europa.

De meeste in Europa beschikbare ETF's voor opkomende markten schaduwen de MSCI Emerging Market Index. Dat is de globale referentie-index in dat segment. De trackers verschillen in de structuur (fysiek of synthetisch) en de wijze waarop dividenden worden behandeld (kapitalisatie of uitkering). Een alternatief voor de MSCI is de FTSE Emerging Index.De MSCI Emerging Markets Index heeft 1263 posities en is sterk in Azië geconcentreerd. De sectoren IT en telecom hebben het grootste gewicht (31,6%), gevolgd door consumentengoederen (21%) en de financiële sector (19,7%).Verschillende trackers schaduwen de index. De iShares MSCI Emerging Markets ETF van uitgever BlackRock Asset Management noteert op Euronext Amsterdam met het tickersymbool IEMM en de ISIN-code IE00B0M63177. Het is een fysieke tracker. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,18 procent erg laag. De dividenden worden uitgekeerd. Het gemiddelde rendement over de voorbije twaalf maanden bedraagt 1,9 procent.De Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF schaduwt dezelfde index, maar de dividenden worden gekapitaliseerd. De tracker wordt uitgegeven door DWS Group (Deutsche Bank) en noteert op Xetra met het tickersymbool XMME en ISIN-code IE00BTJRMP35. De jaarlijkse beheerkosten bedragen ook 0,18 procent.Deze index van het Britse FTSE Russell telt 1851 posities. De geografische samenstelling loopt gelijk met die van de MSCI Emerging Markets Index, met een hoger gewicht voor China (38,3%) en Taiwan (16,9%). Daarna volgen India (13,5%), Brazilië (6,7%) en Zuid-Afrika (4,5%). Zuid-Korea maakt geen deel uit van de index. De top drie van sectoren is dezelfde als bij de MSCI Index. Met uitzondering van Samsung lopen ook de grootste posities gelijk. De Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF wordt uitgegeven door Vanguard Group en noteert op Euronext Amsterdam met het tickersymbool VFEM en de ISIN-code IE00B3VVMM84. Dit is een fysieke tracker. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,22 procent. De dividenden worden elk kwartaal uitgekeerd.Beleggers die China liever links laten liggen, kunnen terecht bij de MSCI Emerging Markets ex China Index. De Lyxor MSCI EM ex-China ETF noteert op Xetra met het tickersymbool EMXC en de ISIN-code LU2009202107. Taiwan heeft het grootste gewicht (22,4%), gevolgd door Zuid-Korea (19,7%), India (17,8%), Brazilië (7,4%) en Zuid-Afrika (5,5%). EMXC is een synthetische tracker die de dividenden kapitaliseert. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,25 procent.