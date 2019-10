De meeste opkomende markten staan onder druk door de combinatie van een wereldomvattende groeivertraging en de dure dollar. een uitzondering op de regel is India, waar de National Stock Exchange Nifty 50-index eerder dit jaar een hoogtepunt bereikte.

Toch is ook India niet immuun voor de neerwaartse economische cyclus. De groei van het bruto binnenlands product bleef in het tweede kwartaal steken op 5 procent, het laagste cijfer sinds 2013. De Reserve Bank of India (RBI) verlaagde dit jaar al vijf keer de rente. De stijging van de consumentenprijzen ligt met 3,2 procent onder de inflatiedoelstelling van 4 procent. Daarom zal de centrale bank nog meer renteverlagingen doen. De RBI stelde de groeiprognose voor dit jaar bij van 6,9 naar 6,1 proc...