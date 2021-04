Op een gespreide manier inspelen op het potentieel van small caps kan op een eenvoudige manier via ETF's.

ISIN-code: DE000A0D8QZ7Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,2%Tickersymbool: SCXPEX GYDeze tracker behoort tot de iShares-productlijn van de uitgever BlackRock Asset Management en noteert op de Duitse Xetra-beurs. Het is een fysieke tracker met 578 miljoen euro aan nettoactiva. De onderliggende index is de Stoxx Europe Small 200. Die bevat de 200 aandelen met de laagste beurskapitalisatie uit de Stoxx Europe 600-index. De index wordt elk kwartaal herwogen en de winsten worden jaarlijks uitgekeerd. De beheersvergoeding is met 0,2 procent op jaarbasis erg laag.ISIN-code: IE00B02KXM00Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,4%Tickersymbool: DJSC NAOok deze fysieke ETF wordt uitgeven door BlackRock, maar de onderliggende index is iets minder uitgebreid. De Dow Jones Euro Stoxx Small-index telt 88 posities. De index wordt elk kwartaal herwogen en winsten worden, indien van toepassing, elk kwartaal uitgekeerd. De ETF noteert op Euronext Amsterdam en de jaarlijkse beheersvergoeding ligt met 0,4 procent iets hoger.ISIN-code: LU0322253906Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,3%Tickersymbool: XXSC GYDeze tracker wordt uitgegeven door Xtrackers DWS (Deutsche Bank) en schaduwt de MSCI Europe Small Cap-index. Dat is veruit de grootste van de besproken smallcapindexen met 977 componenten. De tracker noteert op Xetra en hanteert jaarlijkse beheerkosten van 0,3 procent.ISIN-code: IE00BF4RFH31Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,35%Tickersymbool: IUSN GYDeze tracker van BlackRock schaduwt de MSCI World Small Cap-index die 3347 componenten telt. In de praktijk zijn Amerikaanse small caps sterk overwogen met een aandeel van 59 procent in de index. Deze ETF is dus vooral interessant voor wie in niet-Europese small caps wil beleggen met een focus op de Verenigde Staten.