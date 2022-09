Trackers op vastgoedaandelen

Beursgenoteerde vastgoedbeleggingen leveren in regel een bovengemiddeld rendement op. Dat komt omdat ze in veel landen bij wet verplicht zijn een groot deel van de winsten uit te keren in ruil voor een gunstig fiscaal regime. Via ETF's is het mogelijk de investering geografisch te spreiden.

Van Eck Global Real Estate ETF ISIN-code: NL0009690239

... ISIN-code: NL0009690239Beurs: Euronext AmsterdamBeheersvergoeding: 0,25%Ticker: TRET NADeze tracker van uitgever Van Eck Global schaduwt de Global Property Research 100 Index. Die telt 99 bedrijven en is heel sterk Amerikaans getint. Vastgoedgroepen uit de Verenigde Staten maken 65,2 procent van de index uit, op ruime afstand gevolgd door Japan (11,6%), Australië (3,6%), het Verenigd Koninkrijk (3,4%) en China (3%). Het aandeel van Europa is heel beperkt. De tracker heeft 283,6 miljoen euro onder beheer. Het pluspunt van de ETF is de erg lage jaarlijkse beheersvergoeding.ISIN-code: DE000A0Q4R44Beurs: XetraBeheersvergoeding: 0,46%Ticker: EXI5 GYDeze tracker behoort tot de iShares-productlijn van de uitgever BlackRock Asset Management. De ETF heeft 67 miljoen euro onder beheer. De onderliggende index is de Stoxx Europe 600 Real Estate Index. Die telt 36 bedrijven waarbij het Verenigd Koninkrijk het hoogste gewicht heeft met 33,4 procent. Daarna volgen Duitsland, (19,2%), Zweden (13,7%), Frankrijk (11,1%) en Zwitserland (9,6%). Ook de Belgische vastgoedsector is vertegenwoordigd in de index met WDP (2,83%), Aedifica (2,27%) en Cofinimmo (1,98%).Een iets goedkoper alternatief voor EXI5 die dezelfde index schaduwt, is de Lyxor Stoxx Europe 600 Real Estate ETF met jaarlijkse beheerkosten van 0,3 procent. De tracker van uitgever Lyxor Asset Management noteert met het tickersymbool MEH FP op Euronext Parijs, maar is iets minder liquide en met 28 miljoen euro beheerd vermogen beduidend kleiner.ISIN-code: LU0489337690Beurs: XetraBeheersvergoeding: 0,33%Ticker: D5BK GYDeze tracker van de uitgever DWS Group (Deutsche Bank) noteert op verschillende beurzen en is naar beheerd vermogen de grootste met ruim 600 miljoen euro. Deze variant schaduwt de FTSE Developed Europe Real Estate Index. Die telt 107 vastgoedbedrijven verspreid over vijftien landen.