Veel beleggers zijn op zoek naar een stabiel dividendrendement. Die zoektocht viel vorig jaar en een deel van dit jaar tegen toen verschillende bedrijven er door de coronacrisis voor kozen hun dividend te verlagen of zelfs te schrappen. De voorbije kwartalen zijn de uitkeringen dankzij hogere kasstromen weer genormaliseerd.

State Street Global Advisors heeft met de SPDR-productlijn van ETF's enkele specifieke dividendtrackers in het gamma. Aan het begin van de zomer werden er ook drie in Europa gelanceerd onder de noemer Dividend Aristocrats. Het gaat om fysieke trackers waarbij de dividenden worden uitgekeerd.

ISIN-code: IE00BYTH5R14Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,35%Tickersymbool (Euronext): UEDV NADeze ETF noteert op Euronext Amsterdam met het tickersymbool UEDV. Het is een fysieke tracker. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,35 procent. Uit de S&P Composite werden 112 bedrijven geselecteerd die al twintig jaar een stabiel en groeiend dividend uitkeren. Op die groep werden nog enkele ESG-criteria toegepast waarna er nog 81 overbleven met een gemiddeld rendement van 3,1 procent. Opmerkelijk is het lage gewicht van de technologiesector in de index (4,5%). Dat valt te verklaren omdat slechts weinig techbedrijven stabiele dividendbetalers zijn.ISIN-code: IE00BYTH5T38Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,3%Tickersymbool (Euronext): EEDV NADe methodologie van de Europese variant is iets verschillend. Uit de S&P Europe Broad Market-index worden de veertig bedrijven geselecteerd die het hoogste rendement opleveren. Er zitten ook twee Belgische bedrijven bij: UCB en Warehouses De Pauw. Het gemiddelde rendement van alle geselecteerde bedrijven bedraagt 3,2 procent. De beheerskosten liggen met 0,3 procent iets lager dan bij de Amerikaanse variant.ISIN-code: IE00BYTH5S21Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,45%Tickersymbool (Euronext): GEDV NADe globale variant van de SPDR Dividend Aristocrats-familie selecteert uit de S&P Global Broad Market index honderd bedrijven met het hoogste rendement. De spreiding is daarmee het grootst van alle varianten. Met gemiddeld 4,4 procent ligt ook het rendement hoger dan bij de Amerikaanse en Europese varianten. Ook de jaarlijkse beheerskosten (0,45%) liggen hoger.