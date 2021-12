De beursprestaties van de meeste emerging markets bleven dit jaar achter op die van de ontwikkelde landen. Vooral China zette een ontgoochelende prestatie neer.

Lyxor MSCI EM ex-China ETF

ISIN-code: LU2009202107Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,15%Tickersymbool: EMXC GYDeze tracker van Lyxor ETF schaduwt de MSCI Ermerging Markets ex-China ETF. Het gaat dus eigenlijk om de MSCI Emerging Markets-index, maar zonder de Chinese bedrijven. De index telt 679 bedrijven en Taiwan heeft het grootste gewicht (23,3%), gevolgd door Zuid-Korea (18,7%), India (18,4%), Brazilië (6,2%) en Rusland (5,7%). EMXC is een synthetische tracker en de dividenden worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,15 procent heel laag.ISIN-code: FR0010361683Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,85%Tickersymbool (Euronext): INR FPIndia is een emerging market die in 2021 wel goed presteerde. Het land profiteerde van de groeivertraging in China en een sterke IT-industrie. Ook deze tracker wordt uitgegeven door Lyxor ETF, maar noteert op Euronext Parijs met tickersymbool INR. De onderliggende waarde is de MSCI India-index, die 101 bedrijven telt. De grootste posities zijn voor de energiegroep Reliance Industries (10%) en het IT-bedrijf Infosys (8,3%). Met 0,85 procent zijn de jaarlijkse beheerkosten wel aan de hoge kant. INR is een synthetische tracker en de dividenden worden gekapitaliseerd.ISIN-code: IE00B0M63516Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,74%Tickersymbool: IBZL NAIn tegenstelling tot India deed de Braziliaanse beurs het in 2021 bijzonder slecht. Dat was vooral te wijten aan de aanhoudende politieke onrust in het Zuid-Amerikaanse land. De onderliggende waarde van deze door BlackRock uitgegeven ETF is de MSCI Brazil-index die 51 bedrijven telt. De grootste participaties zijn Vale (15,9%) en PetroBras (14,5%). IBZL is een synthetische tracker en de dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheersvergoeding ligt met 0,74 procent iets lager dan bij INR maar blijft aan de hoge kant.Beleggers die willen inspelen op een herstel in China kunnen terecht bij de brede iShares MSCI Emerging Markets ETF die met tickersymbool IEMM op Euronext Amsterdam noteert. Het gewicht van China in deze index bedraagt 34 procent. Een alternatief is de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Ook deze tracker noteert op Euronext Amsterdam (tickersymbool VFEM) en het gewicht van China is 38 procent.