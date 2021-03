Wie wil inspelen op een rentestijging, kan short gaan op een obligatie-index.

De rente op de Amerikaanse overheidsobligatie (Treasury) op tien jaar is aan een stevige opmars bezig en ook de negatieve Duitse tienjaarse referentierente van de Bund is een stuk minder negatief geworden. Wanneer de rente stijgt, worden bestaande obligaties, die zijn uitgegeven tegen een lagere rente, minder waard. Wie wil inspelen op een rentestijging, kan dus short gaan op een obligatie-index van die specifieke munt, in dit geval dus de dollar of de euro.De rente zit in de lift in anticipatie op een herstel van de globale economische groei. Dat herstel moet er komen door de stimuli van de monetaire en de fiscale overheden. Een andere reden voor de stijgende rente is de aantrekkende inflatie. Die is nog bijna niet zichtbaar in de indexen van de consumentenprijzen, maar door de forse prijsstijging bij sommige grondstoffen zijn de producentenprijzen wel al gestegen. We selecteerden enkele trackers van de uitgever Lyxor ETF, die de mogelijkheid bieden om short te gaan op de Bund-index en de Treasury-index.BundDe Lyxor ETF Bund Daily (-2) Inverse ETF noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool DSB en de ISIN-code FR0010869578. De tracker schaduwt de evolutie van de Solactive Bund Daily (-2) Inverse-index. Hij neemt op dagbasis een dubbele shortpositie op de Duitse Bund-index, die zich gedraagt als de koers van een tienjaarse Duitse staatsobligatie. Daalt die met 1 procent, dan stijgt de waarde van de ETF met 2 procent, op dagbasis en voor kosten. DSB is een synthetische tracker waardoor de beheerkosten beperkt blijven tot 0,2 procent per jaar. De shortpositie wordt opgebouwd met derivaten. Het aanhouden en doorrollen van die posities brengt wel kosten mee, waardoor het rendement afwijkt van het theoretische rendement van twee keer de onderliggende index. Dezelfde tracker noteert ook op Xetra met het tickersymbool 5X63 en de ISIN-code LU0530124006. Er is ook een variant zonder hefboom met ISIN-code 5X62 en ISIN-code LU0530119774.TreasuryDe Lyxor ETF 10y US Treasury Daily (-2) Inverse ETF noteert ook op Euronext Parijs met het tickersymbool DSUS en de ISIN-code FR0011607084 en werkt volgens hetzelfde principe als DSB. De onderliggende waarde is de Solactive 10y US Treasury Futures Daily (-2) Inverse-index. De jaarlijkse beheerkosten bedragen ook hier 0,2 procent.