Turkije is de opvallende winnaar van het beursjaar 2022. De Turkse beursindex (BIST 100 Index) realiseerde een winst van maar liefst 195 procent.

Dat fabelachtige percentage moet wel in het juiste perspectief worden geplaatst. De Turkse lira is in die periode met ruim 24 procent onderuitgegaan ten opzichte van de euro en nog meer tegenover de Amerikaanse dollar. Zetten we alle returns van 2022 om in dollar, dan blijft de BIST100-index het nummer één met een klim van 107 procent. Zowel de glijvlucht van de lira als de rally van de beurs in Istanboel heeft te maken met de torenhoge inflatie. Die bedroeg in november 84,4 procent in Turkije.

...

Dat fabelachtige percentage moet wel in het juiste perspectief worden geplaatst. De Turkse lira is in die periode met ruim 24 procent onderuitgegaan ten opzichte van de euro en nog meer tegenover de Amerikaanse dollar. Zetten we alle returns van 2022 om in dollar, dan blijft de BIST100-index het nummer één met een klim van 107 procent. Zowel de glijvlucht van de lira als de rally van de beurs in Istanboel heeft te maken met de torenhoge inflatie. Die bedroeg in november 84,4 procent in Turkije.De hoge inflatie is voor een deel van de Turkse bevolking een reden om meer geld in aandelen te stoppen. Aandelen behouden dit jaar veel beter hun waarde dan de lira. Het laat zich nu al uittekenen dat de rally van de BIST 100 vroeg of laat in tranen eindigt. Maar dat Turkije helemaal bovenaan in de lijst van de best presterende aandelenmarkten van 2022 staat, benadrukt dat inflatie het afgelopen jaar het sleutelwoord op de financiële markten was.Alle Turkse aandelen in de top tien van de BIST100-index tekenden in lokale munt een klim van meer dan 450 procent op. Die uitzonderlijke rendementen moeten een stukje gerelativeerd worden door de extreem hoge inflatie in het land.We zien de inflatie ook terug bij het nummer twee, de beurs van Argentinië. Ook daar willen mensen zich indekken tegen de galopperende inflatie door op de beurs te beleggen. Dat de Russische beurs de zwakst presterende beurs van 2022 was (in lokale munt), zal wellicht niemand verrassen. De S&P500-index presteerde veel zwakker dan de meeste Europese indexen. Ook veel Aziatische indexen deden het niet goed, zoals die van Hongkong, Taiwan en Zuid-Korea.Bij vooruitblikken wordt vaak een buitenproportioneel groot gewicht gegeven aan ontwikkelingen die volop in de aandacht zijn. Dat wordt in de gedragseconomie ook recency bias genoemd. In de aanloop naar 2022 kreeg corona bijvoorbeeld veel aandacht in allerlei analyses, hoewel er al duidelijke aanwijzingen waren dat de pandemie over haar hoogtepunt heen was. Het lijkt dan ook een valkuil om de inflatie als het belangrijkste beleggingsthema voor 2023 te bestempelen.De jongste maanden is de inflatie in bijna alle landen op haar retour. In de eurozone lag de inflatie met 10,0 procent in november al iets lager dan de 10,6 procent van oktober, terwijl de Amerikaanse inflatie sinds juni is gedaald van ruim 9 tot 7,7 procent. Zelfs in Turkije lag het zeer hoge inflatiecefijer van november net iets lager dan de 85,5 procent van de voorgaande maand. Maar er komen steeds meer aanwijzingen dat de belangrijkste thema's van 2021 en 2022 - corona en inflatie - ook nog een stempel zullen drukken op het beursjaar 2023, maar of ze dé thema's van het jaar zullen worden, moeten we afwachten.