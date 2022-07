De Turkse munt, de lira, staat op een historisch laag niveau. De real, de Braziliaanse munt, spint dan weer garen bij de hoge rente.

Turkse lira op historisch dieptepunt

De Turkse munt, de lira, staat op een historisch laag niveau. Het ene diepterecord na het andere sneuvelt. Tien jaar gelden betaalden de Turken 2,20 lira voor een euro. Vandaag is het 17 lira. Voor de Turken is dat een ramp. Hun munt wordt bijna dagelijks minder waard tegenover de euro en de dollar. Bovendien bereikt de inflatie (73,5 procent!) het hoogste niveau sinds 1998. En het is nog niet voorbij. President Erdogan blijft tegenstander van een hogere rente om de galopperende inflatie te beteugelen. De Turkse centrale bank hield vorige maand dus de rentes voor de vijfde maand op rij ongewijzigd op 14 procent. Zolang hij niet van mening verandert en de rente laat stijgen, blijft de inflatie onaanvaardbaar hoog en de Turkse lira bedroevend zwak.Brazilië wordt evenmin gespaard van een hoge inflatie. Die bedraagt vandaag 11,73 procent en stijgt nog verder. Banco Central do Brasil doet wat de meeste centrale banken doen, namelijk de rente verhogen. Ze beschikt over weinig andere wapens om de inflatie te bestrijden. Het is voor Brazilië al de vierde rentestijging dit jaar en dat brengt de huidige beleidsrente op 13,25 procent. De real, de Braziliaanse munt, spint garen bij de hoge rente. De munt steeg dit jaar al 14 procent tegenover de euro. Maar een obligatiebelegger moet verder kijken. De real is de voorbije vijf jaar met 43 procent in waarde gedaald tegenover de euro. Wie die munt in portefeuille heeft via obligaties, moet al serieuze coupons incasseren om het waardeverlies van de real te compenseren.Maar een erg hoge rente die de inflatiedruk niet de baas kan, moet eerder vroeg dan laat ongelukken veroorzaken. De Braziliaanse economie is in het vierde kwartaal van 2021 wel uit een recessie geraakt. Over het hele jaar groeide de economie met 4,6 procent. Dat was een hele prestatie, omdat in 2020 nog een negatieve groei van 3,9 procent werd opgetekend. Maar de euforie zal van korte duur zijn. Voor dit jaar wordt maar een groei van 0,3 procent verwacht. Het begrotingstekort zit dicht bij 10 procent van het bbp. De overheidsschuld kan zelfs toenemen tot 90 procent van het bbp. Misschien komt er beterschap vanaf oktober 2022, als voormalig president Luiz Ináncio Lula da Silva terugkeert. Maar dat is verre van zeker, want de linkse leider van de Arbeiderspartij is zelf niet onbesproken