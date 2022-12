Spanningen rond de presidentsverkiezingen kunnen volgend jaar wegen op de munt van Turkije.

Terugblik op 2022

De Turkse lira staat op een historisch laag niveau. De Turken betalen straks 20 lira voor een euro, bijna tien keer meer dan nauwelijks tien jaar geleden. De waardedaling gaat gepaard met een verschrikkelijk hoge inflatie van 84,4 procent. Dat is al langer een erge kwaal, maar de remedie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maakt de situatie almaar erger. Hij verplicht de centrale b...

De Turkse lira staat op een historisch laag niveau. De Turken betalen straks 20 lira voor een euro, bijna tien keer meer dan nauwelijks tien jaar geleden. De waardedaling gaat gepaard met een verschrikkelijk hoge inflatie van 84,4 procent. Dat is al langer een erge kwaal, maar de remedie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maakt de situatie almaar erger. Hij verplicht de centrale bank de rente stelselmatig te verlagen, terwijl alle economen het tegendeel voorstellen. Begin 2022 bedroeg de beleidsrente nog 15 procent. Vandaar ging het in vijf stappen naar 9 procent.Door de zwakke lira werd het voor andere landen goedkoper om Turkse producten te kopen. Dat zou de economie moeten ondersteunen. Maar Turkije voert zelf veel goederen in en wegens de goedkope lira wordt die import steeds duurder. De Turkse regering heeft veel leningen in dollars afgesloten. Om die af te betalen, zijn altijd meer Turkse munten nodig, waardoor de leninglast duurder wordt.Sahap Kavcioglu, de gouverneur van de centrale bank, is een stuk positiever geworden voor volgend jaar, op voorwaarde dat de wereldwijde energieprijzen normaliseren. Hij gaat ervan uit dat de inflatie in 2023 zal afnemen tot 22 procent. Wishfull thinking? Wellicht wel, want om de inflatie zo sterk te doen dalen, zal meer nodig zijn dan een verlaging van de gas- en olieprijs. Het zal gepaard moeten gaan met een hogere bankrente, en daarvoor is politieke moed nodig. Anderzijds zou het duurdere geld de economische groei kunnen belemmeren. Erdogan wil de verkiezingen van juni 2023 winnen, maar veel Turken zijn hem beu. Dat kan tot spanningen leiden, en die zijn nooit goed voor een economie.Spanningen rond de presidentsverkiezingen bevorderen de munt van een land niet. Economen voorspellen een verdere verzwakking van de lira. Die is in 2022 al met 27 procent gedaald ten opzichte van de dollar. Ze verwachten dat de lira zal zakken van 18,37 dollar vandaag naar 24 dollar tegen maart 2023.