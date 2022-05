De Bloomberg Industrial Metals-index is sinds de top van begin maart met ruim een kwart gecorrigeerd.

De meeste basismetalen noteren daardoor weer op hun prijsniveau van begin dit jaar. De voornaamste reden is de bezorgdheid over de economische groei in China, de grootste afnemer en verwerker van basismetalen. Door de lockdowns zit de vraag er in het slop. Bovendien staat de dollar, gemeten via de dollarindex (DXY), op het hoogste niveau in twintig jaar. Dat is nadelig voor de vraag naar basismetalen, waarvan de prijzen...

De meeste basismetalen noteren daardoor weer op hun prijsniveau van begin dit jaar. De voornaamste reden is de bezorgdheid over de economische groei in China, de grootste afnemer en verwerker van basismetalen. Door de lockdowns zit de vraag er in het slop. Bovendien staat de dollar, gemeten via de dollarindex (DXY), op het hoogste niveau in twintig jaar. Dat is nadelig voor de vraag naar basismetalen, waarvan de prijzen in dollar worden uitgedrukt.Bij Nikkel was de prijsevolutie het opmerkelijkst. De Chinese metalenhandelaar Tsingshan Group had zwaar ingezet op een prijsdaling. Toen de prijs bleef stijgen, kon Tsingshan die positie niet meer omdraaien, waardoor hij in twee dagen met 250 procent steeg naar meer dan 100.000 dollar per ton. Dat ontregelde de handel op de London Metal Exchange (LME). Er werd beslist transacties ter waarde van miljarden dollars te annuleren en een prijslimiet in te stellen. Toen de markt heropende, daalde de prijs naar minder dan 28.000 dollar per ton. Maar de krapte is niet weg en de voorraden blijven laag. China zal bijna zeker de stimuluskraan wijd open draaien, om de economische groei te stimuleren. De nikkelprijs zal dan wellicht als eerste herstellen. Ook de transformatie naar groene energie gaat voort. Er is vooral veel nikkel voor EV-batterijen te kort. Die variant komt vooral uit Australië en Zuid-Amerika. Aan nikkelijzer (NPI), dat uit Indonesië komt en in bepaalde staalsoorten wordt gebruikt, is geen gebrek.Sommige trackers op nikkel waren een tijd niet verhandelbaar. Beleggers konden daardoor hun papieren winsten niet verzilveren. Toen de markt heropende, waren die winsten verdampt. Afgeleide producten zijn dus niet altijd de beste keuze. Bij de grote grondstoffenaandelen met een blootstelling aan nikkel vermelden we BHP Group en Vale. Meer op nikkel gericht maar ook risicovoller zijn Mincor Resources en IGO Ltd, dat onlangs Western Areas overnam. Beide noteren op de Australian Stock Exchange (ASX). Ook interessant is Kuniko, een spin-off van Vulcan Energy, dat in Noorwegen naar nikkel, kobalt en koper zoekt en eveneens op de ASX noteert.