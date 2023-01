Voor uw favoriete aandelen voor 2023 hebt u massaal voor Belgische waarden gestemd.

Tijdens de eindejaarperiode bombarderen de media en de financiële instellingen u voortdurend met hun favoriete aandelen voor het nieuwe jaar. Ook wij publiceerden eind vorig jaar weer zo'n lijst.

We peilden op onze website echter ook naar uw favorieten voor 2023. Tussen kerst en Nieuwjaar vroegen we naar uw top drie. Uw favoriet kreeg 3 punten, het nummer twee 2 punten en de derde waarde 1 punt.

Dankzij uw honderden reacties mogen we stellen dat de lijst representatief is voor welke waarden u momenteel interessant vindt. We zullen daar rekening mee houden in de keuze van aandelen die we het eerst zullen behandelen in het resultatenseizoen. In de tabel (zie lager) ziet u uw top tien voor 2023.

België boven

De eerste, zeer opmerkelijke vaststelling is dat u massaal voor Belgische waarden hebt gestemd. Het Nederlandse ASML haalt weliswaar het podium, maar is wel de enige buitenlandse waarde in de top tien. Microsoft vinden we op plaats 12 en Prosus op 15, maar het is duidelijk België boven in uw favorietenlijst. Soms vragen we ons af of we niet té lokaal geïnspireerd zijn in onze aandelenstukken, maar dit resultaat zet ons er vooral toe aan door te gaan op de ingeslagen weg.

We zijn wel verrast dat UCB uw topfavoriet voor 2023 is. Het aandeel staat ook in onze top tien, maar we hadden niet gedacht dat het nog zo populair zou zijn na twee teleurstellende jaren en zonder goedkeuring voor de potentiële blockbuster Bimzelx in de Verenigde Staten.

Ook opzienbarend is dat DEME al de tweede plek verovert, ondanks het feit dat het pas sinds midden vorig jaar apart noteert op Euronext Brussel. DEME heeft een mooi groeiprofiel, maar de waardering is ook wel stevig. Daarom heeft het aandeel onze top tien niet gehaald.

Beïnvloedbaar

Hebben we met onze top tien uw favorietenlijst beïnvloed? Moeten we eind dit jaar eerst naar uw top tien vragen en pas daarna onze favorieten bekendmaken? Dat is iets om over na te denken. Want onze top tien en die van anderen zullen wel enige invloed uitoefenen. Van onze vijf Belgische favorieten zitten er drie in de top tien, en alle vijf zien we ze in de top twintig (Kinepolis op plaats 13 en EVS op plaats 20).

Maar een kopie van een of andere favorietenlijst is uw lijstje zeker niet. Er zitten wel degelijk originele accenten in, zoals UCB op één en DEME op de tweede plaats. We zullen uw favorieten blijven opvolgen in de loop van het jaar en tussentijds rapporteren over hun prestaties. Het valt niet uit te sluiten dat de lijst het ook beter zal doen dan onze top tien. Dat wordt spannend.

