Zowel op één als op vijf jaar bekeken steekt de beursprestatie van Ahold Delhaize met kop en schouders uit boven die van Colruyt en Carrefour. Welke zijn de vooruitzichten?

Midden juni van dit jaar incasseerde het aandeel van Colruyt de zwaarste klap in zijn beursgeschiedenis. De koers tuimelde van een topkoers op 67 euro pardoes naar 50 euro. In volle zomer zakte de koers verder, tot zelfs 45 euro. Daarmee stonden de fervente fans van het aandeel weer met beide voeten op de grond. De vrees voor alweer een nieuwe concurrent op de verzadigde Belgische retailmarkt was een van de oorzaken voor de zenuwachtigheid rond de distributeur uit Halle.

