De Amerikaanse centrale bank liet na de meeting van 22 september duidelijk verstaan dat ze niet meteen, maar wel zo snel mogelijk met de tapering wil beginnen. Dat standpunt is een status quo in de visie van de Federal Reserve, en zet de goud- en zilvermijnaandelen onder druk.

Voor de tracker op de goudmijnen (Van Eck Vectors Goldminers, GDX) zitten we eigenlijk al onder de cruciale steunzone van 30-31 dollar, en dat is zorgwekkend voor de korte termijn. Het banenrapport van september, dat wordt gepubliceerd op 8 oktober, wordt een do-or-die-moment voor de edelmetalen. Enkel een beduidend zwakker dan verwacht rapport kan de markten nog van gedacht doen veranderen en de goud- en zilvermijnaandelen doen opveren. Om weer hoop te koesteren, hebben we dan wel snel een doorbraak boven 31,50 dollar nodig. Maar twee op de drie kansen (met een rapport in lijn met de verwachtingen of zelfs beter dan de consensus) glijden de goudmijnaandelen verder weg richting 25-26 dollar. Op de langere termijn blijven we heel positief. Maar zoals eerder aangekondigd, betekenen de recente ontwikkelingen dat we uit voorzichtigheid ingrijpen in de voorbeeldportefeuille, om de schade op de korte termijn te beperken. We denken/hopen dat we op de korte termijn min of meer zullen stabiliseren, en op de gebruikelijke manier onze verkooporders kunnen doorvoeren.Tenzij een bericht of cijfer de edelmetalen al voor donderdag onderuit doen gaan (dan kondigen we de eerdere uitvoering van de vermelde orders opnieuw aan op de website en in de nieuwsbrief), voeren we donderdag bij de opening de vermelde verkooporders doorvoeren. Daardoor zal onze blootstelling met gemiddeld één derde verminderen:· 300 aandelen First Majestic Silver· 20 aandelen Franco-Nevada· 750 aandelen IAMGold· 2000 aandelen McEwen Mining· 100 aandelen Pan American Silver· 300 aandelen Sandstorm Gold· 200 deelbewijzen VanEck Vectors Goldminers· 50 aandelen Wheaton Precious MetalsBij een negatieve reactie op het banenrapport of voorheen op een ander belangrijk cijfer zullen we exact dezelfde verkooporders nog eens in de markt leggen, zodat onze blootstelling nog daalt.