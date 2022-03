Update voorbeeldportefeuille (1 maart 2022)

De oorlog in Oekraïne woedt volop en dat is emotioneel bijzonder zwaar om te dragen. Ook voor de aandelenbeleggers. Maar cynisch genoeg is de kans hierdoor groter dat de centrale banken de komende maanden minder agressief zullen zijn in hun monetair beleid en meer geleidelijk met renteverhogingen zullen uitpakken.

Vandaar dat we van de sombere stemming op de aandelenmarkten, vlak voor we... Vandaar dat we van de sombere stemming op de aandelenmarkten, vlak voor wellicht een nieuwe zware aanval op Kiev, een tweede deel van onze stevige kaspositie inzetten om weer bij te kopen, zowel nieuwe waarden als meer van bestaande waarden:500 aandelen Deceuninck30 aandelen KBC20 aandelen Melexis20 aandelen Prosus2 aandelen Samsung Electronics50 aandelen Tessenderlo