In de aanloop naar het Fed-besluit zagen beleggers het op woensdag 26 januari nog wel zitten, maar na de persconferentie van voorzitter Jerome Powell sloeg de stemming weer om. Groen werd duidelijk rood.

De Amerikaanse centrale bank besliste weliswaar nog niet meteen een eerste renteverhoging door te voeren, maar eerst toch tegen begin maart het stimulusprogramma volledig af te bouwen. Het plan blijft om pas na het afronden van de tapering en dus meer dan waarschijnlijk op de volgende Fed-meeting van 16 maart met een eerste renteverhoging uit te pakken. Tijdens de persconferentie liet voorzitter Powell echter duidelijk verstaan dat het de Federal Reserve menens is om de inflatie te beteugelen. Die agressieve toon deed beleggers weer op de verkoopknop duwen.Voor de aandelenmarkten betekent dit dat de correctie nog niet volledig achter de rug ligt. We verwachten nog een laatste beweging naar beneden alvorens we aan het herstel kunnen beginnen. Historische cijfers laat duidelijk zien dat de klappen vallen in de aanloop naar een eerste renteverhoging, en niet daarna. Op dat vlak hebben we goed gewerkt door een stevige kaspositie op te bouwen.Het gedeelte 'goud&metalen' reageerde echter ook erg negatief. Ondanks een zeer beloftevolle sessie midden op 18 januari slagen de goud- en zilvermijnen er niet in om weer de weg naar boven in te slaan. Na elke opleving volgt snel een terugval. Dat verhoogt de kans dat we voor de goud- en zilvermijnen toch nog op zoek moeten naar een nieuwe bodem (onder 28,9 dollar voor de goudmijntracker GDX) in deze tussentijdse terugval richting 26-27 dollar, alvorens het herstel echt op gang kan komen en we de volgende stap krijgen in de langdurige haussemarkt in edelmetalen. Mogelijk dus een vergelijkbaar patroon met de beursindexen. Enkel een gewapend conflict in Oekraïne lijkt op korte termijn de trend nog te kunnen doen keren. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe (om de schade op korte termijn te beperken) kan het dus best zijn dat als we vaststellen dat bij de volgende opleving de GDX er opnieuw niet in slaagt om boven 33 dollar te geraken, we zullen ingrijpen en ongeveer de helft van de goud- en zilverposities in de voorbeeldportefeuille verkopen. We zullen u daarvan op de hoogte houden. We houden volgende verkooporders in het achterhoofd:· 300 aandelen First Majestic Silver· 150 aandelen Pan American Silver· 500 aandelen Sandstorm Gold· 150 deelbewijzen VanEck Vectors Goldminers· 50 aandelen Wheaton Precious Metals